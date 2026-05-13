시사 전체기사

정청래 “솥뚜껑 먼저 열면 밥 설익어” ‘국민배당금’ 우회 비판

입력:2026-05-13 18:42
공유하기
글자 크기 조정

“학문적 고찰 선행돼야” 신중론
선거 D-20 악영향 우려 선긋기

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 후보 등록을 하루 앞둔 13일 국회 기자회견에서 선거 기조를 밝히고 있다. 정 대표는 “국민의힘은 위헌정당 해산 심판 이전에 이번 지선에서 민심의 혹독한 심판을 받아야 한다”고 말했다. 이병주 기자

정청래 더불어민주당 대표는 “솥뚜껑을 밥이 되기 전에 먼저 열면 설익어버린다”며 김용범 청와대 정책실장의 ‘국민배당금’ 제안을 우회적으로 비판했다.

정 대표는 13일 국회 기자회견 중 국민배당금 논란에 대해 “충분하게 숙성되고 할 때 해야 되는 일 아닐까”라며 이같이 말했다. 이어 “당과 어떤 대화는 없었던 것 같다”며 선을 그은 정 대표는 “인공지능(AI) 문명사적 대전환 시기의 여러 가지 문제가 이전에 가보지 못한 길을 가게 되는 것이다. 그래서 김 실장이 그런 제안을 했다고 생각한다”고 말했다. 김 실장은 전날 AI·반도체 산업 호황이 커다란 초과세수를 발생시킬 경우 “과실 일부는 구조적으로 국민에게 환원돼야 한다”고 주장했었다.

정 대표는 “청와대에서는 이미 (김 실장의) 개인적인 문제라고 말했다”며 “지금 당장 뭘 하자기보다는 학계에서 먼저 연구를 하고 학문적 고찰이 선행돼야 하지 않을까 생각한다”고 설명했다. 그러면서 “시간이 지난 다음 정책으로, 또 법으로, 그 과정에서 국민적 공감을 얻어가며 국민 의견을 충분히 반영해서 할 문제”라고 말했다.


김 실장 제안에 대한 당내 평가는 ‘시기상조’ 쪽으로 굳어지는 분위기다. 한정애 정책위의장은 “당은 전혀 논의한 바 없고, 논의할 계획도 아직은 없다”며 “학계에서 이것과 관련된 고민을 좀 더 폭넓게 해주시는 것이 우선”이라고 말했다. 그러면서도 “미국을 중심으로 (AI 배당) 논의가 본격화돼 있다”며 “대한민국은 ‘스마트 매뉴팩처링 AI’로의 전환이 빠르게 일어나고 있는 상황이다. 어느 나라보다도 빨리 고민을 시작해야 할 때가 아닌가 생각한다”고 밝혔다.

당 일각에선 지방선거를 20여일 앞두고 나온 김 실장의 섣부른 제안이 전체 선거 판세에 악영향을 줄 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 국회 재정경제기획위원회 소속 한 민주당 의원은 국민일보에 “(김 실장이) 시기적으로 맞지 않는 이야기를 괜히 섣부르게 꺼낸 것”이라며 “바람직하지 못한 일”이라고 말했다.

천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 스승의날 앞둔 교사들의 호소…“악성 민원에서 보호해달라” 입법 촉구
지난해 서울 초중고생 51명 자살…4년 새 1.8배 급증
檢, ‘이 대통령 소년원 수감설’ 모스탄 재수사 요청
트럼프 “오바마 반역죄로 체포하라” 글 공유… 한밤중 맹공
李 대통령 “김용범, 초과세수 국민배당 말해…음해성 가짜뉴스”
[단독]檢, 박영수 딸 ‘특혜 분양’ 약식기소…화천대유 성과급은 ‘무혐의’
사망자와 같은 비행기 탔다가 증상… 한타바이러스 공포 확산
“주왕산 초등생 부검하기로” 오늘 국과수 이송…1차 검시 “추락 손상”
국민일보 신문구독