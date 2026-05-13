정청래 “솥뚜껑 먼저 열면 밥 설익어” ‘국민배당금’ 우회 비판
“학문적 고찰 선행돼야” 신중론
선거 D-20 악영향 우려 선긋기
정청래 더불어민주당 대표는 “솥뚜껑을 밥이 되기 전에 먼저 열면 설익어버린다”며 김용범 청와대 정책실장의 ‘국민배당금’ 제안을 우회적으로 비판했다.
정 대표는 13일 국회 기자회견 중 국민배당금 논란에 대해 “충분하게 숙성되고 할 때 해야 되는 일 아닐까”라며 이같이 말했다. 이어 “당과 어떤 대화는 없었던 것 같다”며 선을 그은 정 대표는 “인공지능(AI) 문명사적 대전환 시기의 여러 가지 문제가 이전에 가보지 못한 길을 가게 되는 것이다. 그래서 김 실장이 그런 제안을 했다고 생각한다”고 말했다. 김 실장은 전날 AI·반도체 산업 호황이 커다란 초과세수를 발생시킬 경우 “과실 일부는 구조적으로 국민에게 환원돼야 한다”고 주장했었다.
정 대표는 “청와대에서는 이미 (김 실장의) 개인적인 문제라고 말했다”며 “지금 당장 뭘 하자기보다는 학계에서 먼저 연구를 하고 학문적 고찰이 선행돼야 하지 않을까 생각한다”고 설명했다. 그러면서 “시간이 지난 다음 정책으로, 또 법으로, 그 과정에서 국민적 공감을 얻어가며 국민 의견을 충분히 반영해서 할 문제”라고 말했다.
김 실장 제안에 대한 당내 평가는 ‘시기상조’ 쪽으로 굳어지는 분위기다. 한정애 정책위의장은 “당은 전혀 논의한 바 없고, 논의할 계획도 아직은 없다”며 “학계에서 이것과 관련된 고민을 좀 더 폭넓게 해주시는 것이 우선”이라고 말했다. 그러면서도 “미국을 중심으로 (AI 배당) 논의가 본격화돼 있다”며 “대한민국은 ‘스마트 매뉴팩처링 AI’로의 전환이 빠르게 일어나고 있는 상황이다. 어느 나라보다도 빨리 고민을 시작해야 할 때가 아닌가 생각한다”고 밝혔다.
당 일각에선 지방선거를 20여일 앞두고 나온 김 실장의 섣부른 제안이 전체 선거 판세에 악영향을 줄 수 있다는 우려도 제기되고 있다. 국회 재정경제기획위원회 소속 한 민주당 의원은 국민일보에 “(김 실장이) 시기적으로 맞지 않는 이야기를 괜히 섣부르게 꺼낸 것”이라며 “바람직하지 못한 일”이라고 말했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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