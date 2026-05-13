안규백 “호르무즈 단계적 기여 입장… 전작권 전환, 미국과 약간의 인식차”
주한미군서 주로 우려 제기
안규백 국방부 장관은 12일(현지시간) 한국이 호르무즈 해협 통항 정상화와 관련해 단계적 기여 방안을 검토하겠다는 입장을 미국에 전달했다고 밝혔다. 전시작전통제권(전작권) 전환 시점에 대해선 미국과 다소 ‘인식차’가 있다고 설명했다.
안 장관은 이날 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 열린 특파원 간담회에서 호르무즈 해협 통항과 관련해 “기본적으로 ‘우리가 국제사회의 책임 있는 일원으로서 참여는 하겠다’ ‘단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다’ 이 정도 수준까지 얘기했다”고 말했다.
단계적 기여에 대해선 지지 표명, 인력 파견, 정보 공유, 군사적 자산 지원 4단계를 언급했다고 소개했다. 안 장관은 “구체적으로 우리 군의 참여 확대에 대해선 이야기를 깊게 한 바는 없다”고 했다. 전날 국방장관회담에서 호르무즈 해협 작전 지원은 한국이 먼저 입장을 설명한 것으로 알려졌다.
안 장관은 “(한국 피격 선박 HMM) 나무호와 관련해서 미측과 대화를 많이 나눈 것은 사실”이라며 “우리 군에서는 필요한 부분에 (한국 정부합동조사단) 조사에 참여하고 있고 기술적 분석과 어떤 자문을 우리 정부 조사단에 제공하고 있다, 이런 정도까지는 (미측에) 얘기를 했다”고 말했다.
그는 전작권 전환에 대해 전날 회담한 피트 헤그세스 국방장관도 공감을 표시했다고 전했다. 그는 “어쨌든 우리 입장에선 조기에 전작권을 전환하겠다는 생각을 확고히 갖고 있기 때문에 그 부분에 대해선 추호도 흔들림이 없다”고 강조했다. 다만 조속한 전작권 전환에 공감대가 있지만 “미측에서 약간의 다른 생각을 가진 부분이 있다”고 설명했다.
안 장관이 언급한 이견은 주로 주한미군에서 제기되는 것으로 보인다. 군 관계자는 “백악관이나 국방부 차원에서는 전작권 전환이 관심 있는 현안은 아니다”며 “다만 주한미군은 지휘구조 변화가 주한미군 역할과 연계되는 만큼 상당히 신중하게 보고 있고, 관련 우려와 입장을 미 본토에 지속적으로 전달하는 것으로 안다”고 부연했다. 이와 관련, 위성락 국가안보실장도 이날 한국신문방송편집인협회 간담회에서 “타임라인이나 조건이 큰 차이가 있지는 않다”고 했다.
핵추진잠수함 건조 추진과 관련해 안 장관은 “안보 사안은 경제 문제와 다른 트랙에서 접근해야 한다고 생각한다”고 말했다. 미국의 대북 정보 공유 제한 문제에 대해선 미 국방부가 크게 인식하지 못하고 있는 것 같다며 다음에 연락을 주기로 했다고 설명했다. 주한미군 감축, 주한미군의 전략적 유연성에 대해선 논의하지 않았다고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원, 최예슬 기자 joylss@kmib.co.kr
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