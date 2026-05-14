해외의 보훈사적지 1400여곳… 코트라·보훈부 함께 관리한다
대한무역투자진흥공사(코트라)와 국가보훈부가 전세계 39개국 1400여곳에 이르는 해외 보훈사적지 관리와 방문 활성화를 위해 협력한다. 코트라는 13일 국가보훈부와 ‘국외 보훈사적지 보존관리 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다(사진).
협약에 따라 코트라는 해외무역관 조직망을 활용해 국외 보훈사적지 보존과 활성화를 지원하고 정부 보훈 사업을 현지에 전파한다. 국가보훈부는 사적지 관련 정보를 제공해 코트라 해외무역관의 업무 수행을 돕는다. 특히 한국전쟁 참전 국가와는 자유를 위해 헌신했다는 역사적 공감대를 토대로 긴밀한 비즈니스 협력관계가 구축될 것으로 코트라는 기대한다.
강경성 코트라 사장은 “국가 간 역사적 신뢰를 바탕으로 해외 기업과의 파트너십을 강화해 수출 성과 제고에도 기여하겠다”고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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