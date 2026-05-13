“2년 전 파업과는 차원이 다르다… 삼성 피해 40조원대 달할 수도”
상당수 DS 부문… 생산 중단 우려
장기화 땐 반도체 전반 타격 예상
삼성전자 핵심사업부인 반도체(DS) 부문이 주도하는 총파업이 초읽기에 들어가면서 산업계의 긴장감이 고조되고 있다. 파업이 현실화될 경우 규모나 파급력 면에서 2024년 첫 파업 당시와는 차원이 다를 것이라는 경고가 나온다.
13일 새벽 삼성전자 노사에 대한 중앙노동위원회의 중재가 무위로 끝나면서 21일로 예고된 총파업 바퀴는 다시 굴러가게 됐다. 실제 파업에 돌입할 경우 삼성전자는 창사 이래 두 번째 파업 사태를 맞게 된다.
앞서 삼성전자 노조는 창사 55년 만인 2024년 첫 총파업을 단행했다. 당시 최대 노조였던 전국삼성전자노동조합(전삼노)은 중노위 사후조정이 최종 결렬되자 7월 8일부터 총파업에 나섰다. 파업은 25일간 진행됐으나 실질적인 생산 차질은 제한적이었던 것으로 평가된다. 3만2000여명 규모의 조합원 중 파업 참여율은 15% 수준에 그쳐 생산라인 중단 같은 파국은 피했기 때문이다.
그러나 올해 예고된 파업은 파괴력이 훨씬 클 것이란 전망이 나온다. 초기업노조 조합원이 7만3000명 수준으로 늘어난 데다 이번 파업 참여 예상 인원만 4만명이 넘을 것으로 보인다. 노조 측은 “이날 오전까지 파악한 파업 참여 인원은 4만2000명 정도이며 최종적으로 최소 5만명 이상 참여할 것으로 예상된다”고 주장했다.
무엇보다 파업 참여 인원의 상당수가 DS 부문에 집중돼 있다는 점이 부담이다. 교대근무 체제로 24시간 가동되는 반도체 공정 특성상 대규모 인력이 한꺼번에 이탈하면 생산 차질이 불가피하고, 생산라인 중단 사태가 벌어지면 하루에만 1조원가량 손실이 발생할 수 있다.
업계에선 총파업이 장기화하면 직접적인 생산 손실을 비롯해 피해액이 수십조원에 이를 것이란 우려가 나온다. 글로벌 투자은행 JP모건은 삼성전자의 연간 영업이익이 40조원 이상 감소할 수 있다는 시나리오를 내놓기도 했다.
파업이 장기화 국면에 접어들면 그 여파가 국내 반도체 생태계 전반으로 확산될 수 있다. 반도체 소재·부품·장비 협력사를 비롯해 후공정, 테스트, 물류, 설비 유지보수 관계사들이 연쇄적으로 타격을 입을 수밖에 없기 때문이다. 2024년 기준 삼성전자의 1차 협력회사는 1061개, 2·3차 협력회사는 693개에 달한다. 특히 우려되는 지점은 고대역폭메모리(HBM) 패권 경쟁이 치열한 상황에서 파업 리스크로 납기 일정이 흔들리면 글로벌 빅테크 고객사들이 삼성전자를 공급망에서 제외하는 최악의 상황에 봉착할 수 있다는 점이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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