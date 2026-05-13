후반기 국회의장 후보… 친명 핵심 조정식 선출
제22대 국회 후반기 국회의장으로 더불어민주당 최다선(6선)이자 친명(친이재명) 핵심 조정식(사진) 의원이 사실상 확정됐다.
조 의원은 13일 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 각각 5선인 박지원·김태년(이상 기호 순) 의원을 제치고 후반기 국회의장 후보로 선출됐다. 조 의원은 1차 투표에서 의원 투표와 온라인 당원 투표를 합산한 결과 과반 득표에 성공해 당선됐다. 조 의원은 당선 인사에서 “6월 내 원 구성을 신속히 완료하고 12월에 국정과제 입법을 모두 처리하겠다”고 밝혔다.
민주당 몫 부의장 후보에는 4선 남인순 의원이 과반 득표로 당선됐다. 국민의힘 몫 부의장 선거에서는 4선 박덕흠 의원이 후보로 선출됐다. 박 의원은 총 101표 중 59표를 얻어 6선 조경태 의원(25표)과 5선 조배숙 의원(17표)을 눌렀다. 이날 뽑힌 국회의장과 부의장은 국회 본회의 표결을 거쳐 정식으로 선출된다. 민주당은 20일 본회의를 열 계획이나 국민의힘이 반대하고 있어 협상 난항이 예상된다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
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