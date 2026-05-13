“메뉴판식 특례” 메가특구 띄운 민주당
특별법 이르면 내달말 발의키로
수도권 1극 탈피 지방주도 성장
더불어민주당이 이재명정부의 ‘5극 3특’(5대 초광역권·3대 특별자치도) 완성을 위한 ‘메가특구특별법’ 제정을 6·3 지방선거 직후 추진한다. 지역의 시·도를 거점별로 묶은 초대형 규제 완화 지역을 만들어 지방균형성장의 토대를 마련한다는 구상이다.
한정애 민주당 정책위의장은 13일 국회에서 기자회견을 갖고 이러한 내용의 메가특구 공약을 발표했다. 정부가 일률적으로 설계하는 기존 특구와 달리 기업과 지방정부가 현장 수요를 반영해 직접 설계하는 방식이 특징이다. 이들이 설계한 메가특구 계획을 지방시대위원회와 산업통상부 장관이 심의하는 구조다. 한 정책위의장은 “지방선거가 끝나면 메가특구특별법을 집중 논의해 다음 달 말이나 7월에는 법안이 제출될 수 있도록 하겠다”고 발의 시점을 밝혔다.
구체적으로는 기업과 지방정부가 메가특구에 필요한 규제 특례를 상황에 따라 선택하도록 하는 ‘메뉴판식 규제’를 적용한다. 선택 가능한 규제 특례는 입지·인허가, 산업·기술, 노동·인력, 정주·교육 4대 분야다. 환경영향평가 간소화 및 환경·입지·교통·재해영향평가를 통합 처리하는 ‘원스톱 승인제’ 등이 예시로 언급됐다. 신기술 시장진입, 기술 실증 등에 대한 원칙허용·예외 금지 방식의 네거티브 규제도 포함된다.
특별법엔 규제특례뿐 아니라 재정과 금융, 세제, 인재, 인프라, 기술창업, 제도 등을 아우르는 7대 정책 패키지 집중 지원체계도 포함될 예정이다. 첨단산업의 대규모 지역 투자를 촉진하기 위해 ‘성장엔진 특별보조금’을 신설하고, 지방투자·외국인 투자 보조금 등을 우대 지원한다. 국민성장펀드, 지역성장펀드 등을 활용해 투자를 우선 유치하고, 기회발전특구제도를 활용해 소득·법인세, 취득·재산세 등에서 최고 수준의 세제혜택도 부여한다. 한 정책위의장은 “이제는 수도권 일극체제를 넘어 지역이 대한민국 성장의 새로운 엔진이 되어야 한다”며 “기업이 실제 체감할 수 있는 규제혁신과 특별법·예산 뒷받침까지 책임 있게 추진해 메가특구를 반드시 성공시키겠다”고 밝혔다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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