말만 하면 장보기·예약 척척… 구글, 안드로이드에 AI 비서 넣는다
‘제미나이 인텔리전스’ 선공개
최신 갤럭시·픽셀폰 우선 적용
구글이 모바일 운영체제(OS) ‘안드로이드’에 자사 인공지능(AI) ‘제미나이’를 심어 사용자 의도를 스스로 파악하고 행동하는 ‘지능형 AI 시스템’으로 개편한다. 구글 AI 생태계는 스마트폰을 시작으로 스마트 워치, 자동차, 노트북 등으로 확장될 예정이다.
구글은 연례 개발자 행사 ‘구글 I/O’를 한 주 앞둔 12일(현지 시간) 안드로이드 기기 생태계 전반에 제미나이를 결합한 ‘제미나이 인텔리전스’를 선공개(사진)했다. 경쟁사인 애플이 연례 세계개발자회의(WWDC)에서 제미나이 기반 AI 시스템 ‘애플 인텔리전스’를 공개하기 앞서 모바일 AI 시장 주도권을 선점하겠다는 취지로 풀이된다.
제미나이 인텔리전스의 핵심 기능은 애플리케이션(앱) 간 작업 자동화다. 예를 들어 사용자가 메모 앱에 적어둔 장보기 목록을 배달 앱 장바구니에 자동으로 담아두거나 여행 팸플릿을 촬영하면 관련 여행 상품을 찾아 제안하는 식이다.
카카오톡도 연동된다. 다이애나 웡 구글 프로덕트 매니저는 “카카오톡 같은 메신저 앱과 제휴해 사용자가 제미나이로 메시지를 보내거나 음성 통화를 시작할 수 있도록 초기 테스트를 하고 있다”고 밝혔다.
제미나이 인텔리전스는 올해 여름 최신 삼성전자 갤럭시 시리즈와 구글 픽셀폰에 우선 적용된다. 연말에는 스마트 워치와 자동차, 스마트 안경, 노트북 등으로 확대된다.
안드로이드와 애플 기기 간 장벽도 크게 허물어진다. 구글은 애플과 협력해 비밀번호, 사진, 메시지, 앱, 연락처, 홈 화면 레이아웃, e심 등을 무선으로 옮길 수 있도록 지원한다고 설명했다. 이와 함께 각국의 소셜미디어 규제 강화 기조에 맞춰 ‘포즈 포인트’ 기능도 내놓는다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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