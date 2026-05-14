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현대차, 뉴욕서 FIFA 북중미월드컵 특별 전시

입력:2026-05-14 01:25
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록펠러센터서 내달 11일부터


현대자동차는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞두고 다음달 11일부터 미국 뉴욕 맨해튼 록펠러센터에서 ‘레거시 오브 챔피언즈’ 전시회(사진)를 개최한다고 13일 밝혔다. 역대 월드컵 대회의 상징적인 순간, 우승팀, 주요 선수를 소개하는 콘텐츠를 마련했다. 올해 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 유니폼과 월드컵 첫 우승 트로피인 줄리메컵도 공개한다. 결승전 주요 장면을 담은 ‘더 파이널’과 역대 월드컵 우승 선수를 볼 수 있는 ‘월 오브 챔피언스’ 영상도 전시한다. 보스턴다이나믹스와 협업해 축구와 로봇을 결합한 콘텐츠를 마련했다. 이를 통해 로보틱스 기술을 전세계 축구팬에게 소개한다는 계획이다. 현대차는 1999년 미국 여자 월드컵을 시작으로 27년간 FIFA를 후원했다.

이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr

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