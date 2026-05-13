북촌·서촌 등 서울 ‘한옥 건축’ 규제 완화
밀집지역 생태면적률 의무 제외
“건축 기준 일률 적용은 어려워”
서울시가 건축자산 진흥구역 내 한옥 건축 시 제약 요인으로 작용했던 ‘생태면적률’ 제도를 완화한다. 북촌, 서촌 등 주요 한옥 밀집 지역 건축 여건이 대폭 개선될 전망이다.
서울시는 13일 ‘생태면적률 운영지침’을 개정해 건축자산 진흥구역 내 한옥을 생태면적률 의무 확보 대상에서 제외하기로 했다. 시는 북촌, 서촌, 인사동 등 한옥 밀집지역 10곳을 건축자산 진흥구역으로 지정해 특별 관리하고 있다.
생태면적률은 개발사업이나 건축 시 대지면적 일부(일반 건축물 20% 이상)를 녹지 등 ‘자연 순환 기능이 가능한 공간’으로 확보하도록 하는 제도다. 도시 열섬현상 완화, 홍수 예방, 생물서식지 보호 등을 위해 자연지반녹지, 인공지반녹지, 수공간, 옥상녹화 등을 확보하는 것이다.
다만 한옥은 건축 방식과 공간 구성 특성상 일반 건축물과 동일한 방식으로 생태면적률 기준을 적용하기 어려운 한계가 있었다. 한옥의 기와지붕 형태로 인해 옥상녹화 작업이 쉽지 않았다.
한옥은 회벽과 목재 창호 등 전통 재료로 구성돼 벽면녹화 설치 시 훼손 가능성도 있다. 기단과 마당 중심의 공간 구성으로 자연지반녹지 확보에도 제약이 있었다.
이에 시는 전문가 자문 등을 거쳐 제도 개선을 검토했다. 한옥에 생태면적률 기준을 일률 적용하는 건 건축자산 진흥 취지에 부합하지 않을 뿐 아니라 제도 실효성도 저해한다는 판단이 내려졌다.
안대희 서울시 도시공간본부장은 “도시의 생태적 가치 보전과 건축자산 진흥이라는 두 가지 가치의 균형을 고려한 조치”라고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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