“정용진 ‘패러다임 시프트’ 통했다”… 이마트, 영업이익 14년 만 ‘최대’
1분기 1783억원… 전년동기 12% 증가
이마트가 2012년 이후 가장 높은 분기 영업이익을 기록했다. 이마트는 정용진 회장이 신년사에서 강조한 패러다임 전환이 실적으로 가시화됐다고 자평했다.
13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이마트 1분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 11.9% 증가한 1783억원으로 집계됐다. 이는 2012년 1분기(1905억원) 이후 가장 높은 수준이다. 다만 매출은 7조1234억원으로 전년 동기 대비 1.3% 감소했다.
이마트의 별도 기준 총매출은 4조7152억원으로 전년 대비 1.9% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 대비 9.7% 오른 1463억원을 기록했다. 별도 영업이익도 1분기 기준 2018년 이후 8년 만에 최대치다.
이마트는 고객 지향적 공간 혁신이 실적 개선을 이끌었다고 봤다. 그리고 정 회장의 지속적인 현장 경영이 공간 혁신에 실행력을 더했다고 평가했다. 정 회장은 올해 스타필드 마켓 죽전, 트레이더스 구월 등 주요 점포를 직접 방문해 현장 상황을 점검했다. 그 결과 스타필드 마켓으로 리뉴얼한 일산점 매출은 지난해 같은 기간 대비 75.1% 늘었고, 동탄점과 경산점도 각각 12.1%, 18.5% 증가했다. 특히 일산점 방문 고객 수는 104.3% 급증했다.
이마트의 창고형 할인점 트레이더스도 분기 기준 역대 최대 매출을 달성했다. 1분기 총매출은 전년 동기 대비 934억원 증가한 1조601억원이었고, 영업이익은 478억원으로 집계됐다.
이마트는 정 회장이 올해 신년사에서 강조한 패러다임 전환이 효과를 발휘했다고 봤다. 정 회장은 신년사에서 “1등 기업에 맞는 톱(Top)의 본성을 회복하고 시장의 룰을 새로 세울 수 있는 패러다임 시프트가 필요하다”고 말한 바 있다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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