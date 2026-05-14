“예술성 없는 정치적 주장은 선전… 관객 눈으로 보겠다”
칸 심사위원장 맡은 박찬욱 감독
“봉사할 때라 여겨 위원장 수락”
“아무리 훌륭한 정치적 주장을 담고 싶어도 그것이 예술적으로 표현되지 않는다면 결국 프로파간다(선전)에 불과합니다.”
제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡은 박찬욱 감독은 개막일인 12일(현지시간) 프랑스 칸 팔레 드 페스티벌에서 열린 심사위원단 기자회견에서 정치와 영화의 연관성에 관한 질문을 받고 이같이 답했다.
박 감독은 “정치와 예술을 분리해서는 안 된다. 정치적 주장이 담겼다고 해서 그것이 예술의 적으로 인식돼선 안 되며, 반대로 정치적으로 경청할 만한 내용이 없다는 이유로 (작품이) 배제돼서도 안 된다”고 말했다.
심사위원장직 수락 배경에 대해서는 “2017년 심사위원을 맡아본 경험이 있어 스트레스를 받는 자리라는 것을 알고 있었다. 5분 정도 고민했지만, 칸영화제에서 여러 번 경쟁 부문에 초청받고 상도 받았기 때문에 이제는 봉사할 때가 되지 않았나 생각했다”고 말했다.
2004년 ‘올드보이’로 처음 칸영화제를 찾았다는 박 감독은 “불과 20년 만에 많은 변화가 있었다. 한국은 더 이상 영화의 변방이 아니다”면서도 “한국 영화가 잘해서 (세계 영화계) 중심에 진입했다고 말하고 싶지는 않다. 영화의 중심 자체가 확장돼 더 많은 나라와 다양한 영화를 포용할 수 있게 된 결과”라고 언급했다. 이어 “그렇다고 해서 한국 영화에 점수를 더 주지는 않을 것”이라고 말해 좌중을 웃게 했다.
박 감독은 “순수한 관객의 눈으로 영화를 볼 작정이다. 아무런 편견도 선입견도 없이 날 놀라게 할 영화가 무엇인지 기다리는 설레는 마음만 가지고 보려 한다”고 말했다.
이날 개막식 레드카펫에는 봉준호 감독도 깜짝 등장했다. 그는 프랑스 제작자 멜리타 토스칸 뒤 플랑티에르와 함께 참석해 개막작 ‘디 일렉트릭 키스’를 관람했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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