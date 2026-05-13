대구시, 전국 첫 ‘산단 화재예방 안전사업’ 추진
20년 이상 된 노후 산단 14곳
자율개선 중심 예방체계 구축
대구시와 대구 소방이 노후 산업단지 대형화재 예방에 팔을 걷어붙였다. 노후 산단이 절반 이상을 차지하는 지역 실정을 고려해 현장 중심의 상시 안전 점검·감시 체계를 구축할 방침이다.
대구시와 대구소방안전본부는 노후 산단 대형화재 가능성을 사전에 차단하기 위해 전국 최초로 ‘산업단지 화재예방 안전사업’을 추진한다고 13일 밝혔다. 지난 3월 발생한 대전 안전공업 화재와 같은 참사가 발생하지 않도록 지역 산단 내 화재 취약 요인을 사전에 점검하고 컨설팅을 통해 자율 개선 중심의 예방 체계를 구축하는 것이 목적이다.
소방과 건축, 전기 등 분야별 민간 전문요원 10명으로 ‘산업단지 화재예방안전 추진단’을 구성해 6~12월 현장 안전 컨설팅을 실시할 예정이다. 올해는 전체 1만335개 산단 입주업체 중 20.3%에 해당하는 2100곳을 우선 점검한다.
대구 소방 데이터 분석에 따르면 대구 지역 산단 24곳 중 절반이 넘는 14곳(58%)이 조성 후 20년 이상 된 노후 단지다. 2023~2025년 발생한 화재의 주요 원인이 기계적 요인(39.4%)과 전기적 요인(19.9%)으로 나타나 노후화와 관련이 있는 것으로 분석됐다. 특히 1500㎡ 미만 영세 공장이 전체의 87%를 차지하고, 공장 간 거리가 1m 이내인 곳이 많아 화재 확산 위험도 큰 것으로 조사됐다.
김정기 대구시장 권한대행은 “규제 위주에서 현장 중심의 재난 예방 활동으로 체질을 개선하는 계기가 될 것”이라며 “노후 산단 안전 인프라를 확충해 안전도시 대구 이미지를 높이고 지역 산업의 경쟁력도 높이겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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