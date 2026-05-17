영어교육도시 5분 거리… 상품성도 탁월
㈜한화 건설부문 ‘한화포레나 제주에듀시티’
㈜한화 건설부문이 제주영어교육도시 인근 지역에 조성한 ‘한화포레나 제주에듀시티’가 5번째 국제학교 착공에 따른 수혜단지로 주목받고 있다.
제주국제자유도시개발센터(JDC)에 따르면 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)’은 4월 28일 제주신화월드에서 기공식을 개최했다. FSAA는 미국 조지아주 애틀랜타의 명문 사립학교 ‘풀턴 사이언스 아카데미(FSA)’의 첫 글로벌 캠퍼스로 STEM(과학·기술·공학·수학) 교육 중심의 이공계 특화 사립학교다.
졸업생의 75%가 아이비리그를 비롯한 미국 상위 50개 대학에 진학하는 등 상위 1%의 명문학교인 FSA의 글로벌 캠퍼스 착공이 본격화됨에 따라 제주영어교육도시에 대한 관심도 늘고 있다.
한화포레나 제주에듀시티는 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503세대 규모로 들어선 단지다. 현재 준공이 완료되어 실제로 지어진 모습을 확인할 수 있으며 즉시 입주가 가능하다.
이 단지는 제주영어교육도시와 차량 5분 거리에 위치해 교육 수요가 풍부하며 단지 내 셔틀버스를 운영해 통학 및 출퇴근 편의를 지원한다. 제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 세계 최고 수준의 국제학교들이 운영 중에 있다.
브랜드 대단지인 만큼 우수한 상품성도 주목할만 하다. 일반 아파트 대비 무려 30㎝ 높은 2.6m 천장고 설계와 층간소음을 최소화하기 위한 60㎜ 완충제를 사용해 개방감 있고 조용한 주거환경을 제공한다. 단지 특화를 위해 3만6000여㎡(약 1만평) 규모의 조경설계가 적용돼 조경률이 41.9%에 달하며 세대당 1.92대의 대규모 지하주차장을 건립해 지상에 차가 없는 공원형 단지로 완성됐다.
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