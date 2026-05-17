용인 첨단시스템반도체 클러스터 수혜 기대
대우건설 ‘용인 푸르지오 원클러스터파크’
대우건설이 경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 일대에 조성하는 ‘용인 푸르지오 원클러스터파크’를 분양 중이다. 지하 2층에서 지상 최고 29층, 6개 동, 총 710세대로 조성된다.
전 주택형 남향 위주의 단지 배치와 4BAY 판상형 구조 설계(일부 타입 제외)로 채광과 통풍을 극대화했으며, 주변보다 높은 단지 레벨을 통해 조망권을 고려한 설계를 적용했다. 자연 경관과 어우러지는 세련된 라인과 입체감 있는 입면 디자인으로푸르지오만의 고급스러운 외관 설계가 적용되며, 도시의 야경과 어우러진 옥탑 경관조명(일부동)을 통해 고급스러운 스카이라인을 구현해냈다.
100% 지하 주차장 설계를 통해 지상에 차 없는 공원형 단지로 조성했으며, 지하 주차장에서 세대로 바로 진입할 수 있어 보다 안전하고 편리하다.
수준 높은 라이프 스타일을 완성해 주는 커뮤니티 시설도 마련된다. 커뮤니티 시설은 스크린 골프, 골프클럽, 피트니스 클럽, GX 클럽, 샤워실 등을 갖춘 ‘스포츠 존’과 그리너리 카페(작은도서관), 공유오피스, 독서실, 주민회의실 등이 마련된 ‘커쳐, 에듀 존’, 어린이집, 다함께 돌봄센터, 시니어클럽(경로당)이 있는 ‘케어 존’ 등으로 구성된다.
계약금은 5%로, 이 중 1차 500만원 정액제를 제공해 초기 자금마련 부담을 덜었다. 거주의무기간이 없고, 6개월 전매제한으로 중도금 대출 체결 전 전매가 가능해 투자 가치도 높다.
용인 푸르지오 원클러스터파크는 ‘용인 첨단시스템반도체 클러스터’의 수혜를 기대할 수 있다. 전체 단지 준공 시 최대 360조원에 이르는 민간투자가 이뤄질 예정이며, 160만명의 고용과 400조원의 생산 유발 등 부가가치 창출이 기대된다. SK하이닉스가 용인 반도체 클러스터 투자 규모를 기존 120조원에서 600조원 수준으로 대폭 확대한다는 계획을 발표하면서 기대감이 더욱 커지고 있다.
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