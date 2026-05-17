교육·생활·교통 인프라 갖춘 거모지구 핵심 입지
호반건설 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’
호반건설은 시흥 거모지구 대표 주거 중심으로 떠오를 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’을 분양 중이다. 경기도 시흥시 거모동 1171번지(시흥거모 공공주택지구 B1블록)에 들어서는 공동주택이다. 수도권 서남부 신흥 주거지로 조성되는 거모지구를 대표할 새로운 중심 주거단지로 주목받고 있다.
단지는 지하 2층~지상 24층, 4개동, 전용면적 84㎡ 단일 면적으로 총 353가구 규모다. 공공임대주택 43가구 제외한 310가구가 일반 분양된다. 분양가는 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 약 1755만원으로, 수도권 신축 아파트 가운데 6억원 미만에 해당한다. 1차 계약금을 500만원 정액으로 운영해 초기 자금 부담을 낮춘 점도 수요자들의 관심을 끌고 있다. 입주는 2028년 11월 예정이다.
‘호반써밋 시흥거모 B1블록’은 단지에 특화된 새로운 커뮤니티 시설과 운영 서비스를 선보일 예정이다. 입주민 전용 플랫폼을 통해 신체 상태를 점검할 수 있는 스마트 건강관리 시스템을 비롯해 헬스케어, 에듀테크, 무인 로봇 카페, 스마트 플레이존 등 첨단 기술을 접목한 편의 서비스를 제공할 계획이다.
단지는 교육·생활·교통 인프라를 두루 갖춘 입지에 들어선다. 도일초등학교 도보 5분, 군자중학교를 도보 8분거리로 통학할 수 있으며, 시립군자도서관 이용도 편리하다. 단지 약 400m 거리에는 초등학교와 중학교가 신설될 예정이다. 또한 단지 인근 거모천 수변공원과 산들공원을 도보로 이용할 수 있어 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다
교통 여건도 개선될 전망이다. 특히 신길온천역에서 두 정거장 거리인 초지역에는 송도로 연결되는 인천발 KTX(2026년 개통 예정)와 여의도로 연결되는 신안산선(2028년 개통 예정)이 계획돼 있어 향후 서울 및 수도권 주요 지역으로의 접근이 한층 향상될 것으로 기대된다.
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