분양가 상한제 적용… 각종 호재로 주목받아
우미건설 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’
우미건설 컨소시엄이 경기도 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구 내 Abc-36블록에서 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’를 분양한다. 분양가 상한제가 적용되는 민간분양 단지로, 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡ 총 743세대 규모다.
단지가 들어서는 고덕국제화계획지구는 대규모 반도체 생산기지인 삼성전자 평택캠퍼스의 핵심 배후주거지다. 특히 단지에서 도보권에 평택시청·시의회(공사중)가 이전하는 행정타운과 국제교류단지가 계획되어 있으며, 고덕국제학교(미국 명문 애니라이트스쿨 MOA체결) 등 호재가 집중되고 있다.
교통 여건도 우수하다. 평택지제역에서 SRT를 이용하면 수서까지 빠르게 도달할 수 있으며, 수도권 전철 1호선(서정리역, 평택지제역)과 평택고덕IC를 통해 서울·수도권 주요 거점으로의 접근성이 뛰어나다.
향후 수원발 KTX(계획), GTX-A·C 노선 연장(계획), BRT 노선(계획) 등이 추가로 확충되면 광역교통 여건은 한층 강화될 전망이다.
단지 옆으로 고덕8초(예정)를 비롯해 도보권 내 중·고등학교가 예정되어 있어 안심 통학이 가능하다. 도보권 근린상업용지와 업무·의료용지가 계획되어 있으며, 지구 내 문화공원(계획)과 함박산 중앙공원 등 풍부한 녹지 환경도 갖추고 있다. 또한 평택 아트센터와 평택 박물관(예정), 평택 중앙 도서관(예정)과 같은 수준높은 문화시설이 기대되는 들어설 예정이다.
특히 인근 고덕국제학교 부지에 들어설 국제학교의 설립·운영 법인으로 미국 워싱턴주의 명문 사립학교 ‘애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)’이 평택시와 MOA를 체결했으며, 해당 국제학교는 유치원부터 고등학교까지 통합 운영하는 학교다. 견본주택은 경기도 평택시 고덕동 1694-1057 일원에서 개관할 예정이다.
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