대검 ‘대북송금 수사’ 박상용 검사 ‘정직’ 징계 청구
“자백 요구·편의제공 등 규정 위반”
‘술 반입’ 혐의는 징계사유서 제외
검찰 내부선 “李 공소취소 수순”
구자현 검찰총장 대행이 12일 쌍방울 불법 대북송금 사건을 수사했던 박상용(사진) 인천지검 부부장검사에 대한 정직 처분을 법무부에 청구했다. 해임·면직 다음으로 수위가 높은 중징계에 해당한다. 검찰 내에선 사실상 이재명 대통령이 연루된 대북송금 사건 공소취소를 위한 ‘정치적 징계’라는 비판이 나온다.
대검찰청은 이날 대변인실 명의의 공지를 내고 “대검 감찰위원회 심의를 거쳐 박 검사에 대해 징계청구를 했다”고 밝혔다. 징계청구 수위는 정직인 것으로 파악됐다. 견책부터 면직까지 5단계 중 중징계에 해당한다. 대검은 “박 검사가 다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 사실 등 수사절차상 관련 규정들을 위반한 비위 사실을 확인했다”고 설명했다. 수용자 소환조사 후 수사과정 확인서 미작성, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 사실 등도 사유로 언급됐다. 다만 박 검사 관련 의혹 중 수원지검 내 술 반입과 불필요한 참고인 반복 소환 부분은 징계사유에서 제외됐다.
박 검사는 수원지검에서 대북송금 사건을 수사하던 2023년 5월 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등 구속 피의자들에게 연어회덮밥과 술 등을 제공하면서 이 대통령 관련 진술을 회유했다는 의혹을 받고 있다. 대검의 징계청구에 따라 정성호 법무부 장관이 위원장으로 참여하는 법무부 징계위원회에서 최종 징계 여부 및 수위를 결정하게 된다. 이후 집행은 임면권자인 대통령이 한다.
박 검사는 국민일보 통화에서 “애초 제기됐던 ‘연어·술 파티’ ‘형량거래’ ‘진술세미나’ 의혹은 사유에서 다 빠졌다”며 “남은 건 ‘자백요구’인데, 저는 자백을 요구하는 검사이지, 자백을 거부시키는 사람이 아니다”고 말했다. 이어 “법무부 징계위원회에서 다퉈볼 예정이고, 그대로 결론이 내려진다면 행정소송도 낼 것”이라고 말했다.
검찰 내부에서는 ‘짜맞추기식 징계’라는 비판이 나온다. 감찰위원회 경험이 있는 한 변호사는 “대검에서 든 징계사유들에 비해 수위가 이례적으로 세다”며 “정치적으로 해석될 여지가 농후하다”고 말했다. 게다가 전날 열린 대검 감찰위원회 징계 심의에는 최대 9명으로 구성되는 감찰위원 중 일부가 참석하지 않은 것으로 전해졌다.
징계가 결정되면 향후 공소취소 국면이 본격화할 것이란 관측이 제기된다. 대북송금 사건을 수사한 박 검사에 대한 징계를 여권이 주장하는 이 대통령 조작수사·기소의 근거로 삼을 수 있다는 것이다. 더불어민주당이 추진하는 공소취소권이 부여된 ‘조작기소 특검’ 출범의 시발점이 될 수도 있다. 정 장관 지시로 과거 검찰 수사과정에서 불거진 인권침해·권한남용 사례를 조사할 ‘검찰인권존중미래위원회’도 가동을 앞두고 있다.
한 검찰 고위 간부는 “결국 이 대통령 사건 공소취소를 위한 ‘빌드업’ 과정”이라며 “검찰의 또 다른 흑역사로 남을 것”이라고 말했다.
박재현 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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