與을지로위, 6개 분야 사회적 대화 3개월 만에 끝냈다

중동發 위기 공감대에 합의 속도전

유류 사후정산제 폐지 가장 큰 성과

플라스틱 납품가 연동제도 공감대

법적 강제성 없어 한계… 입법화 과제

연합뉴스

더불어민주당 을지키는민생실천위원회(을지로위원회)는 중동 정세로 촉발된 고유가 충격을 둘러싸고 업계와 고통 분담을 끌어내는 사회적 합의를 성사시켰다. 단일 이슈만으로도 1년 가까이 걸리던 사회적 대화를 6개 업종에서 3개월 만에 매듭지었다. 업계의 고질적 관행으로 지적돼 온 사후정산제 폐지 등 가시적 성과가 담겼다. 중동 전쟁이라는 변수가 “모두에게 닥친 위기”라는 공감대를 만들었고, 업계와 국회 실무진이 밤샘 협의를 거듭한 결과다. 그러나 합의 이행 여부 점검과 부작용 추적, 입법화로 이어질 후속 조치는 여전히 과제로 남는다.



릴레이 합의…“구조적 적폐 끊었다”





가장 먼저 상생협약식을 체결한 곳은 정유·주유 업계다. 지난 3월 26일 출범식 이후 4월 1일과 8일 두 차례 전체회의를 거쳐 2주 만에 합의를 도출했고, 4월 9일 상생협약식을 열었다. 협약의 핵심으로는 사후정산제 폐지와 전량구매제 완화가 꼽힌다.



정유사는 그간 주유소에 공급하는 유류(석유제품) 가격을 2주 뒤 확정해 정산하는 ‘사후정산’ 관행을 유지해 왔다. 유가가 급변할 때마다 “오르는 건 바로 반영되는데 내리는 건 왜 곧바로 반영되지 않느냐”는 불만이 반복된 배경 중 하나다. 2006년부터 시행된 사후정산제는 공정거래위원회가 2008년부터 “우월적 지위를 이용한 남용”이라고 지적한 바도 있다. 이른바 ‘깜깜이 정산’으로 불리던 거래 관행을 중동 전쟁을 계기로 폐지하기로 한 것이다.



주유업계의 전량구매제도 완화됐다. 한 정유사로부터 100% 구매하던 계약을 ‘60% 구매+40% 자율 구매’ 방식의 ‘혼합 계약’ 형태로 바꿨다. 그간 주유소는 특정 정유사로부터 유류를 전량 공급받는 대신 인센티브 등 각종 지원을 받는 프랜차이즈형 계약을 맺어 왔다. 하지만 고유가 시기에는 다른 정유사로부터 더 저렴한 제품을 구매하기 어렵게 만들어 ‘선택권 제한’이란 지적이 제기돼 왔었다.



을지로위원장인 민병덕 의원은 사후정산제 폐지와 전량구매제 완화를 가장 큰 성과로 꼽았다. 민 의원은 “단기간 가격 인하 같은 일시적 조치가 아니라 을이 갑과 상생할 수 있도록 구조적 적폐를 걷어낸 것”이라고 평가했다. 간사인 김남근 의원도 “유가 상승 국면에서 일부 정유 대기업만 천문학적 이익을 남기고, 위기는 중소기업에 떠넘겨 왔던 관행을 바로잡았다”며 “상생으로 위기를 넘긴 선례”라고 말했다.







업계는 원재료 가격 상승분을 반영해 납품대금을 선제적으로 조정할 수 있도록 하고, 대기업이 납품대금을 조기 지급하기로 합의했다. 또 원재료 수급 문제를 ‘불가항력에 준하는 사유’로 인정해 납기 연장에 협조하고, 납품 지연에 따른 페널티도 면제하기로 했다.



지난달 14일 석유화학·플라스틱 업계, 지난 7일 아스콘·정유, 페인트, 인쇄 업계가 맺은 상생협약은 ‘가격 인상 최소화’에 초점을 맞췄다. 지난 3~4월 유가가 약 60% 치솟은 상황에서 원자재 가격 인상 폭을 줄이고, 수출 물량으로 잡혀 있던 합성수지를 국내에 우선 공급해 석화 제품 가격 안정에 기여한다는 내용도 포함됐다.



법적 강제성 없어 한계



사회적 대화는 장기간에 걸쳐 이견을 좁히는 지난한 과정이 필요하다. 택배업계의 새벽배송 금지를 위한 사회적 대화는 2024년 10월 시작해 2026년 3월 잠정 합의에 이르기까지 1년 4개월이 걸렸다. 배달플랫폼 종사자의 산재보험 적용 등 플랫폼 노동자 권익 보호를 위한 사회적 합의에도 6개월이 소요됐다. 반면 을지로위는 3개월도 채 되지 않는 시간에 6개 분야에서 빠르게 합의를 이끌었다. 이면에는 실무진의 전폭적인 지원이 있었다.



을지로위 소속 의원실의 한 보좌진은 국민일보에 “최근 두 달은 선거 준비도 못 하고 이것만 했다”며 “전체회의 사이에도 실무회의를 거의 매일 열었다. 업계 간 합의되지 않는 지점을 조율하는 전쟁 같은 나날이였다”고 회상했다. 차도순 을지로국 국장은 “을지로국이 매일 야근했다면 보좌진은 매일 밤을 새웠다. 보좌진의 사명감이 없었다면 이뤄지지 못했을 합의”라고 말했다.



다만 사회적 대화는 법적 강제성이 없다는 한계가 있다. 실제로 상생 효과가 나타날지도 관건이다. 사후정산제의 경우 2013년 대법원이 “사실상 사후 할인에 가깝다”며 불공정거래행위가 아니라는 취지의 판결을 내린 바 있다. 최종 정산가가 임시가격을 웃돈 적이 없다는 점 등을 근거로 들었다.



전량구매제 완화 역시 주유소로서는 프랜차이즈형 계약을 사실상 벗어나며 정유사의 지원을 받지 못할 수 있다는 위험을 감수해야 한다. 실무 협의 과정에서도 정유업계가 주유업계에 “괜찮겠냐”고 되묻는 장면이 있었다고 한다. 실제 제도 변화가 대기업과 중소기업의 상생에 어떤 효과를 내는지, 부작용은 없는지에 대한 면밀한 점검이 필요하다는 지적이 을지로위 내부에서도 나온다. 김남근 의원은 “주유업계에 대해 4월 유가 인하를 실제로 이행했는지 확인했고, 이행하지 않은 기업에는 시정을 요청했다”며 “추후에도 이행 여부를 지속 점검하고, 법제화가 필요한 부분도 검토해 나갈 것”이라고 밝혔다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 702 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 더불어민주당 을지키는민생실천위원회(을지로위원회)는 중동 정세로 촉발된 고유가 충격을 둘러싸고 업계와 고통 분담을 끌어내는 사회적 합의를 성사시켰다. 단일 이슈만으로도 1년 가까이 걸리던 사회적 대화를 6개 업종에서 3개월 만에 매듭지었다. 업계의 고질적 관행으로 지적돼 온 사후정산제 폐지 등 가시적 성과가 담겼다. 중동 전쟁이라는 변수가 “모두에게 닥친 위기”라는 공감대를 만들었고, 업계와 국회 실무진이 밤샘 협의를 거듭한 결과다. 그러나 합의 이행 여부 점검과 부작용 추적, 입법화로 이어질 후속 조치는 여전히 과제로 남는다.가장 먼저 상생협약식을 체결한 곳은 정유·주유 업계다. 지난 3월 26일 출범식 이후 4월 1일과 8일 두 차례 전체회의를 거쳐 2주 만에 합의를 도출했고, 4월 9일 상생협약식을 열었다. 협약의 핵심으로는 사후정산제 폐지와 전량구매제 완화가 꼽힌다.정유사는 그간 주유소에 공급하는 유류(석유제품) 가격을 2주 뒤 확정해 정산하는 ‘사후정산’ 관행을 유지해 왔다. 유가가 급변할 때마다 “오르는 건 바로 반영되는데 내리는 건 왜 곧바로 반영되지 않느냐”는 불만이 반복된 배경 중 하나다. 2006년부터 시행된 사후정산제는 공정거래위원회가 2008년부터 “우월적 지위를 이용한 남용”이라고 지적한 바도 있다. 이른바 ‘깜깜이 정산’으로 불리던 거래 관행을 중동 전쟁을 계기로 폐지하기로 한 것이다.주유업계의 전량구매제도 완화됐다. 한 정유사로부터 100% 구매하던 계약을 ‘60% 구매+40% 자율 구매’ 방식의 ‘혼합 계약’ 형태로 바꿨다. 그간 주유소는 특정 정유사로부터 유류를 전량 공급받는 대신 인센티브 등 각종 지원을 받는 프랜차이즈형 계약을 맺어 왔다. 하지만 고유가 시기에는 다른 정유사로부터 더 저렴한 제품을 구매하기 어렵게 만들어 ‘선택권 제한’이란 지적이 제기돼 왔었다.을지로위원장인 민병덕 의원은 사후정산제 폐지와 전량구매제 완화를 가장 큰 성과로 꼽았다. 민 의원은 “단기간 가격 인하 같은 일시적 조치가 아니라 을이 갑과 상생할 수 있도록 구조적 적폐를 걷어낸 것”이라고 평가했다. 간사인 김남근 의원도 “유가 상승 국면에서 일부 정유 대기업만 천문학적 이익을 남기고, 위기는 중소기업에 떠넘겨 왔던 관행을 바로잡았다”며 “상생으로 위기를 넘긴 선례”라고 말했다.플라스틱 대기업·중소기업 간 상생협약에는 ‘납품대금 연동제’에 대한 합의가 담겼다. 중소기업은 대기업에 제품을 납품할 때 사전 계약에 따라 정해진 가격으로 공급하는 경우가 많아, 원자재 가격이 급등하면 비용 부담을 단기간에 고스란히 떠안아야 했다.업계는 원재료 가격 상승분을 반영해 납품대금을 선제적으로 조정할 수 있도록 하고, 대기업이 납품대금을 조기 지급하기로 합의했다. 또 원재료 수급 문제를 ‘불가항력에 준하는 사유’로 인정해 납기 연장에 협조하고, 납품 지연에 따른 페널티도 면제하기로 했다.지난달 14일 석유화학·플라스틱 업계, 지난 7일 아스콘·정유, 페인트, 인쇄 업계가 맺은 상생협약은 ‘가격 인상 최소화’에 초점을 맞췄다. 지난 3~4월 유가가 약 60% 치솟은 상황에서 원자재 가격 인상 폭을 줄이고, 수출 물량으로 잡혀 있던 합성수지를 국내에 우선 공급해 석화 제품 가격 안정에 기여한다는 내용도 포함됐다.사회적 대화는 장기간에 걸쳐 이견을 좁히는 지난한 과정이 필요하다. 택배업계의 새벽배송 금지를 위한 사회적 대화는 2024년 10월 시작해 2026년 3월 잠정 합의에 이르기까지 1년 4개월이 걸렸다. 배달플랫폼 종사자의 산재보험 적용 등 플랫폼 노동자 권익 보호를 위한 사회적 합의에도 6개월이 소요됐다. 반면 을지로위는 3개월도 채 되지 않는 시간에 6개 분야에서 빠르게 합의를 이끌었다. 이면에는 실무진의 전폭적인 지원이 있었다.을지로위 소속 의원실의 한 보좌진은 국민일보에 “최근 두 달은 선거 준비도 못 하고 이것만 했다”며 “전체회의 사이에도 실무회의를 거의 매일 열었다. 업계 간 합의되지 않는 지점을 조율하는 전쟁 같은 나날이였다”고 회상했다. 차도순 을지로국 국장은 “을지로국이 매일 야근했다면 보좌진은 매일 밤을 새웠다. 보좌진의 사명감이 없었다면 이뤄지지 못했을 합의”라고 말했다.다만 사회적 대화는 법적 강제성이 없다는 한계가 있다. 실제로 상생 효과가 나타날지도 관건이다. 사후정산제의 경우 2013년 대법원이 “사실상 사후 할인에 가깝다”며 불공정거래행위가 아니라는 취지의 판결을 내린 바 있다. 최종 정산가가 임시가격을 웃돈 적이 없다는 점 등을 근거로 들었다.전량구매제 완화 역시 주유소로서는 프랜차이즈형 계약을 사실상 벗어나며 정유사의 지원을 받지 못할 수 있다는 위험을 감수해야 한다. 실무 협의 과정에서도 정유업계가 주유업계에 “괜찮겠냐”고 되묻는 장면이 있었다고 한다. 실제 제도 변화가 대기업과 중소기업의 상생에 어떤 효과를 내는지, 부작용은 없는지에 대한 면밀한 점검이 필요하다는 지적이 을지로위 내부에서도 나온다. 김남근 의원은 “주유업계에 대해 4월 유가 인하를 실제로 이행했는지 확인했고, 이행하지 않은 기업에는 시정을 요청했다”며 “추후에도 이행 여부를 지속 점검하고, 법제화가 필요한 부분도 검토해 나갈 것”이라고 밝혔다.한웅희 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지