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[포토] 개막 앞둔 중랑 서울장미축제

입력:2026-05-12 18:53
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서울 중랑구 구민 모델들이 제18회 중랑 서울장미축제를 사흘 앞둔 12일 축제 장소의 장미터널을 따라 걷고 있다. 최현규 기자

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