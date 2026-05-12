시사 전체기사 [포토] 개막 앞둔 중랑 서울장미축제 입력:2026-05-12 18:53 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 중랑구 구민 모델들이 제18회 중랑 서울장미축제를 사흘 앞둔 12일 축제 장소의 장미터널을 따라 걷고 있다. 최현규 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 김용범 “AI 초과 이익, 국민배당금 원칙 논의해야” 2 靑 “김용범 국민배당금 발언은 개인 의견” 3 “계엄 이후 국힘에 실망” 늘었지만 “與 부동산 폭주” 우려 여전 4 ‘오빠 논란’ 의식?…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌” 5 사람 넘어졌는데 무시한 한동훈?…“괜찮다는 답변 들어” 해당분야별 기사 더보기 1 블룸버그 “코스피 급락은 김용범 AI 국민배당금 제안 때문” 2 노조 ‘성과급 명문화’ 요구… 삼성전자 극적 타결 난항 3 “이모, 여기 떡볶이요”… 레이예스·쯔양 광고 4500만이 봤다 4 씨티, 삼전 46만원·하이닉스 310만원으로 목표가 상향 5 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 해당분야별 기사 더보기 1 청송 주왕산에서 실종된 초등생 숨진 채 발견 2 주왕산에서 숨진 초등생 “발 헛디뎌 추락했을 가능성” 높아 3 이승환, 구미시장에 “‘형, 제가 잘못했습니다’ 한마디면 될 일” 4 [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” 5 [속보] 주왕산 실종 초등생, 실종 사흘째 숨진 채 발견 해당분야별 기사 더보기 1 성모상 입에 담배…‘종교 모독’ 이스라엘 병사들 징역형 2 이란 압박하는 美, 핵잠수함 위치 이례적 공개…트럼프 “이란 답변은 쓰레기” 3 [속보] 트럼프 “이란과의 휴전 간신히 유지…해방 프로젝트 재개 검토” 4 프랑스도 미국도… 한타바이러스 속속 추가 확진자 발생 5 “얼굴 왜 저래”…수척한 푸틴에 온라인 술렁 해당분야별 기사 더보기 1 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 2 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 3 ‘살인의 추억’과 다르다…이춘재사건 다룬 ‘허수아비’ 흥행 이유 4 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 5 마이클 잭슨, 빌보드 200서 앨범 2장 ‘톱10’…영화 흥행에 역주행 해당분야별 기사 더보기 1 전기영화 ‘마이클’ 열기에… 마이클 잭슨 앨범 역주행 2 약물과민에 응급실 갔지만… 원인 찾으려는 환자 12.8% 그쳐 3 신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요” 4 미리 ‘마커’ 표시, 암 안보여도 정확히 절제 가능 5 “의료 AI가 인간 돕는 도구로 작용하도록 나침반 마련” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “얼굴 왜 저래”…수척한 푸틴에 온라인 술렁 김용범 “AI 초과 이익, 국민배당금 원칙 논의해야” [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” 주왕산에서 숨진 초등생 “발 헛디뎌 추락했을 가능성” 높아 포항서 중학생 20여명, 또래 여학생 집단폭행 신고…경찰 수사 이승환, 구미시장에 “‘형, 제가 잘못했습니다’ 한마디면 될 일” “여보, 천국에서 만나” 평생 봉사한 사모의 마지막 생명 나눔[아살세] ‘최태원 동거인’ 김희영, 루머 전파 유튜버 상대 2천만원 승소 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요