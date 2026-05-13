포니가 연 국산차 수출, 50년간 지구 9바퀴
1976년 이래 7654만대 수출
누적 생산량 1억3000만대 돌파
정책 지원 통해 성장 이어가야
정부는 자동차 수출 누계 1000만대를 돌파한 1999년 5월 12일을 기념해 2004년부터 매년 5월 12일을 ‘자동차의 날’로 정했다. 12일은 제23회 자동차의 날이다.
우리 자동차 수출 역사는 1976년으로 거슬러 올라간다. 그해 6월 현대자동차가 에콰도르에 국산 승용차 포니를 처음 수출했다. 이후 올해로 50년이 지나는 동안 해외에 수출한 자동차는 7600만대를 넘었다. 1955년 첫 자동차를 생산한 이후 누적 생산량은 1억3000만대를 돌파했다.
한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 한국에서 해외에 수출한 자동차는 지난달까지 누적 7654만8569대를 기록했다. 승용차 한 대 길이를 4.7m로 잡고 일렬로 줄 세울 경우 약 지구(약 4만㎞) 9바퀴에 달한다. 1999년 1000만대 고지를 넘기까지 첫 수출 이후 23년이 걸렸다. 이후 2005년 2254만1604대, 2008년 3072만927대, 2012년 4196만4238대, 2015년 5109만839대, 2019년 6109만3781대, 2023년 7008만7640대를 기록했다. 3~4년마다 1000만대 기록을 경신한 셈이다. 이런 추세라면 내년에 8000만대 고지를 넘길 것으로 보인다.
자동차 생산 대수도 지난달까지 1억3000만대를 넘었다. 1955년 미군 지프를 개조해 시발(始發) 자동차를 생산한 지 71년 만이다. 1992년 1000만대, 2006년 5000만대, 2018년 1억대를 넘어섰다.
다만 업계는 성장세를 이어가려면 국내 생산을 촉진할 수 있는 정부 지원이 필요하다는 입장이다. 경쟁국들은 자국 우선주의 정책을 적극적으로 펼치고 있다. 미국은 관세를 무기로 전 세계 생산 공장을 자국 내로 빨아들이고 있다. 중국 정부는 자국 전기차 회사에 혜택을 몰아주면서 몸집을 키울 수 있도록 도왔다. 유럽연합(EU)도 지난 3월 무역 장벽을 세웠다. 업계 관계자는 “해외 주요국이 자국 생산 인센티브를 경쟁적으로 강화하는 만큼 한국도 국내 생산 촉진 세제를 조속히 도입해야 한다”고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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