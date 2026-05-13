삼전닉스 역대급 법인세 전망에… ‘확장 재정’ 군불 때는 정부
1분기 영업이익 기존 1년 실적 초과
법인세 규모 8월 중간예납 후 윤곽
수원·이천 등 숙원 사업 확장 채비
정부와 청와대가 연일 ‘확장 재정’ 군불을 때고 있다. 배경엔 반도체 투톱을 필두로 한 ‘역대급 세수’ 기대감이 자리한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 1분기에만 95조원의 영업이익을 거뒀다. 기존 1년 최대 실적보다 더 많은 액수다. 매 분기 비슷한 규모의 실적을 낸다면 올해 두 기업 이익은 산술적으로 380조원에 이른다. 증권가에선 500조원에 달할 거란 장밋빛 전망까지 나온다.
법인세 최고세율은 25%지만 각종 세액공제를 감안하면 실효세율은 이보다 낮다. 전체 영업이익 중에 국내 본사(별도 기준)가 벌어들인 실적에만 법인세가 부과된다. 이를 감안해도 두 기업의 올해 법인세액은 역대 최대가 유력하다. 김용범 청와대 정책실장이 지난 11일 자신의 페이스북에 “기업의 초과 이윤을 환원할 ‘국민배당금’ 제도를 설계해야 한다”고 언급한 데도 두 기업의 폭발적인 법인세 증가분을 고려한 것으로 해석된다.
12일 재정경제부에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 기업의 법인세 규모는 오는 8월 중간예납 이후 구체화될 전망이다. 공시대상기업집단(대기업집단)은 상반기 실적을 바탕으로 8월에 법인세 일부를 미리 내야 한다. 앞서 정부는 1차 추가경정예산안(추경)을 편성하며 초과 세수 규모를 약 25조원으로 전망했다. 그러나 1분기 반도체 기업의 깜짝 실적 등이 이어지며 초과 세수는 더 늘어날 전망이다. 세제 당국 관계자는 “1차 추경을 편성할 때는 1분기 실적 발표 전이라 보수적으로 추산했던 측면이 있었다”고 말했다.
올해 삼성전자와 SK하이닉스는 기존 법인세 최고액 기록을 갈아치울 것으로 보인다. 2018년 반도체 슈퍼사이클 당시 삼성전자는 연간 영업이익으로 58조원을 벌어들이고, 이듬해 약 10조원을 법인세로 냈다. 올해 1분기 이익이 57조원을 넘어선 만큼 법인세 규모도 급증할 전망이다. SK하이닉스 역시 지난해 사업보고서에 법인세 5조3467억원(별도 기준)을 냈다고 공시했다. 올해 납부 규모는 이를 크게 웃돌 것으로 예상된다. 다만 중간예납으로 인해 올해 세수에는 상반기 실적만 반영되고 나머지는 내년으로 이연된다.
관건은 폭증한 세금을 어디에, 어떻게 쓸지다. 정부는 미래 성장산업 투자와 지방 균형발전, 양극화 해소 등을 밑그림으로 제시한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 11일 기자간담회에서 “정부의 적극적인 재정 투자로 세계 1등 경제를 달성할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 기획예산처는 이날 전남 신안과 광주를 찾아 태양광·미래차·인공지능(AI) 등의 재정투자 방향을 논의했다. 구체적인 사용처는 다음 달 하반기 경제성장 전략과 오는 8월 말 내년도 예산안에 담길 예정이다.
세수 확대 기대감에 지역사회도 들썩인다. 법인세 10%는 각 지자체에 법인지방소득세로 부과된다. 삼성전자 사업장이 위치한 경기 수원, 화성, 평택과 SK하이닉스 생산 거점인 경기 이천, 충북 청주 등은 지역 숙원 사업이나 주민 복지 예산 등을 늘릴 채비에 돌입했다. 세수 일부는 국채 상환에도 투입될 전망이다. 국가재정법상 세계잉여금의 30% 이상은 의무적으로 국채 원리금 상환 등에 써야 한다.
문제는 반도체 업황에 따라 들쭉날쭉했던 세수 전례다. 2018~2019년 반도체 호황을 바탕으로 70조원을 넘었던 법인세수는 2020년 55조원으로 급감했다. 코로나19 비대면 시기엔 업황 개선으로 2022년 103조원을 넘기도 했지만 이후 반도체 한파를 겪으며 2023년 80조4000억원, 2024년 62조5000억원까지 쪼그라들었다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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