정원오 “서울 5도심·6광역 중심 재편”, 오세훈 “鄭, 제대로 된 주택해법 못내놔”

‘감사의 정원’ 놓고 격한 공방도

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 12일 동대문구 청량리역광장에서 ‘서울 공간대전환’ 공약을 발표하고 있다. 정 후보는 이날 이뤄진 ‘감사의 정원’ 준공식을 두고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 겨냥해 “감사의 의도가 아니라 선거용이었다는 것을 스스로 드러냈다”고 비판했다. 연합뉴스

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 12일 서울을 ‘5도심·6광역’ 중심으로 재편하는 ‘서울 공간대전환’ G2 공약을 발표했다. 종로·강남·여의도 등 기존 3도심 체계에 청량리·왕십리와 신촌·홍대를 추가해 5도심 체계로 확대하고, 용산·마곡·구로가산·잠실·상암수색·창동상계 등 6개 권역을 집중 육성하겠다는 구상이다. 오세훈 국민의힘 후보는 정비사업연합회와 간담회를 갖고 “민주당이 정비사업을 바라보는 시각이 저와 같을 수 없다”며 정 후보의 주택정비사업을 정면 비판했다.



정 후보는 서울 동대문구 청량리역 광장에서 공약 발표식을 열고 “현재 서울의 도시계획은 서울에 가둬뒀지만, 저의 도시 계획은 수도권을 연계하는 대수도권으로 발전하는 것”이라며 “경기·인천·충청북부까지 연결하는 대서울권을 만들 것”이라고 말했다. 이어 “서울 동북권과 서북권 도심을 ‘착착 경제활력존’으로 지정해 공공기여, 용적률, 용도복합, 인허가 패스트트랙 등을 차등 적용하고, 용산은 국제업무특구, 마곡은 바이오·연구개발(R&D)과 공항경제 거점, 구로·가산은 인공지능(AI)·제조혁신 테크타운, 잠실은 전시산업(MICE)·스포츠 허브 등으로 육성하겠다”고 밝혔다. 당선 직후 1년 안에 해당 계획을 구체화하겠다는 의지도 드러냈다.



정 후보는 이날 광화문광장에 조성된 ‘감사의 정원’ 준공식을 두고는 “200억원이 넘는 시민 세금이 투자됐고 그간 원래 취지가 많이 훼손됐다”며 “선거 전에 졸속으로 추진하고 또 준공식까지 하겠다는 것을 보면 선거용이었다는 것을 스스로 드러낸 것이라고 생각한다”고 비판했다. 감사의 정원은 오 후보가 시장 시절 추진했던 사업으로, 오 후보도 이날 준공식에 참석했다. 오 후보는 이 같은 정 후보의 비판에 대해 “정신세계를 이해할 수 없다”고 반박했다. 그는 서울시당 선대위 발대식에서 “모든 사물을 이념형으로만 해석하는 민주당의 고질적인 정신세계”라며 “(정 후보는) 서울시장으로서의 자격이 없는 분”이라고 강조했다.



오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 12일 여의도 중앙당사에서 열린 서울시당 선거대책위원회 발대식에서 발언하고 있다. 오 후보는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 “제대로 된 주택 현안 해법을 적시에 내놓지 못한다”며 “이런 후보를 우리가 선거에서 이길 수 없다면 정말 무능해도 많이 무능한 것”이라고 말했다. 이병주 기자

오 후보는 정비사업 연합회와의 간담회에서 “상대 후보가 자기도 열심히 하고 오히려 저보다 더 빠르게 하겠다고 한다. 저는 진심이 아니라고 생각한다”며 “민주당의 정체성, 그분들의 속마음, 정비사업을 바라보는 시각이 저와 같을 수 없다”고 주장했다. 이어 “선거가 끝나고 나면 누가 당선이 되든 민주당의 스탠스가 어떻게 바뀌는지 보면 제 짐작이 틀리지 않았을 것”이라며 “선거를 앞두고 그 사람이 평생 살아온 발걸음을 보고 판단해 달라”고 말했다.



오 후보는 민주당이 추진하는 조작기소 특검법에 대해선 “(정 후보가) 엉뚱한 얘기만 반복적으로 한다”고 깎아내렸다. 이어 “서울시민의 관심사인 주택 현안에 대해 제대로 된 해법을 적시에 내놓지 못한다”며 “이런 후보를 상대로 우리가 선거에서 이길 수 없다면 정말 무능해도 많이 무능한 거라고 생각한다”고 강조했다.







GoodNews paper ⓒ 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 12일 서울을 ‘5도심·6광역’ 중심으로 재편하는 ‘서울 공간대전환’ G2 공약을 발표했다. 종로·강남·여의도 등 기존 3도심 체계에 청량리·왕십리와 신촌·홍대를 추가해 5도심 체계로 확대하고, 용산·마곡·구로가산·잠실·상암수색·창동상계 등 6개 권역을 집중 육성하겠다는 구상이다. 오세훈 국민의힘 후보는 정비사업연합회와 간담회를 갖고 “민주당이 정비사업을 바라보는 시각이 저와 같을 수 없다”며 정 후보의 주택정비사업을 정면 비판했다.정 후보는 서울 동대문구 청량리역 광장에서 공약 발표식을 열고 “현재 서울의 도시계획은 서울에 가둬뒀지만, 저의 도시 계획은 수도권을 연계하는 대수도권으로 발전하는 것”이라며 “경기·인천·충청북부까지 연결하는 대서울권을 만들 것”이라고 말했다. 이어 “서울 동북권과 서북권 도심을 ‘착착 경제활력존’으로 지정해 공공기여, 용적률, 용도복합, 인허가 패스트트랙 등을 차등 적용하고, 용산은 국제업무특구, 마곡은 바이오·연구개발(R&D)과 공항경제 거점, 구로·가산은 인공지능(AI)·제조혁신 테크타운, 잠실은 전시산업(MICE)·스포츠 허브 등으로 육성하겠다”고 밝혔다. 당선 직후 1년 안에 해당 계획을 구체화하겠다는 의지도 드러냈다.정 후보는 이날 광화문광장에 조성된 ‘감사의 정원’ 준공식을 두고는 “200억원이 넘는 시민 세금이 투자됐고 그간 원래 취지가 많이 훼손됐다”며 “선거 전에 졸속으로 추진하고 또 준공식까지 하겠다는 것을 보면 선거용이었다는 것을 스스로 드러낸 것이라고 생각한다”고 비판했다. 감사의 정원은 오 후보가 시장 시절 추진했던 사업으로, 오 후보도 이날 준공식에 참석했다. 오 후보는 이 같은 정 후보의 비판에 대해 “정신세계를 이해할 수 없다”고 반박했다. 그는 서울시당 선대위 발대식에서 “모든 사물을 이념형으로만 해석하는 민주당의 고질적인 정신세계”라며 “(정 후보는) 서울시장으로서의 자격이 없는 분”이라고 강조했다.오 후보는 정비사업 연합회와의 간담회에서 “상대 후보가 자기도 열심히 하고 오히려 저보다 더 빠르게 하겠다고 한다. 저는 진심이 아니라고 생각한다”며 “민주당의 정체성, 그분들의 속마음, 정비사업을 바라보는 시각이 저와 같을 수 없다”고 주장했다. 이어 “선거가 끝나고 나면 누가 당선이 되든 민주당의 스탠스가 어떻게 바뀌는지 보면 제 짐작이 틀리지 않았을 것”이라며 “선거를 앞두고 그 사람이 평생 살아온 발걸음을 보고 판단해 달라”고 말했다.오 후보는 민주당이 추진하는 조작기소 특검법에 대해선 “(정 후보가) 엉뚱한 얘기만 반복적으로 한다”고 깎아내렸다. 이어 “서울시민의 관심사인 주택 현안에 대해 제대로 된 해법을 적시에 내놓지 못한다”며 “이런 후보를 상대로 우리가 선거에서 이길 수 없다면 정말 무능해도 많이 무능한 거라고 생각한다”고 강조했다.윤예솔 박준상 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지