“이란 답변, 형편없는 쓰레기”… 핵잠수함 위치까지 공개한 美
트럼프, 미·중회담 전 압박 수위↑
CNN “인내심 바닥, 군 작전 고려”
혁수대 자금줄 차단 금융 제재도
도널드 트럼프 행정부가 미·중 정상회담을 앞두고 이례적으로 핵미사일 탑재 잠수함 위치까지 공개하는 등 대(對)이란 압박 수위를 끌어올리고 있다. 종전 협상의 교착상태를 돌파하기 위해 이란은 물론 중국에도 문제 해결에 나서도록 요구하는 ‘화력 시위’로 관측된다. 인내심을 잃은 트럼프 대통령이 교전 재개를 진지하게 고려하고 있다는 보도도 나왔다.
미 해군은 11일(현지시간) 보도자료에서 핵무장 잠수함이 전날 스페인 남부 해안의 영국령 지브롤터에 도착했다고 발표했다. 해군은 함명을 공개하지 않고 “오하이오급 탄도미사일 잠수함”이라고 밝히며 “탐지가 불가능한 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 플랫폼으로 미국의 ‘3대 핵축’(핵전폭기·핵잠수함·대륙간탄도미사일) 중 생존성이 가장 뛰어난 전력”이라고 설명했다. 미국이 핵잠수함 위치를 공개한 것은 극히 이례적인 일로 이란에 대한 압박을 극대화하려는 의도로 해석된다.
월스트리트저널(WSJ)은 이 잠수함에 대해 “‘부머(Boomer)’라고 불리며 핵탄두를 발사하도록 설계된 은밀한 플랫폼”이라고 부연했다. 그러면서 “(해군의) 이번 발표 시점은 트럼프가 최근 이란의 제안을 ‘용납할 수 없다’고 일축한 지 불과 몇 시간 만에 나왔기 때문에 주목된다”며 “트럼프는 이란과 긴밀한 관계를 유지하는 중국의 시진핑 국가주석과 회담하기 위해 이번 주 방중할 예정”이라고 짚었다.
트럼프는 13~15일 베이징을 국빈방문하며 14일에는 시 주석과 회담할 예정이다. 이란은 미국의 최신 협상안에 대한 답변서를 지난 10일 중재국 파키스탄에 보냈는데, 우라늄 농축 기간과 호르무즈 해협 통제권 등 주요 쟁점에서 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다.
트럼프는 이날 백악관 행사에서 이란의 답변을 “가장 형편없는 쓰레기”라고 비난하며 휴전에 대해 “가장 취약한 상태에 있다. 연명장치에 의존하고 있으며 의사가 ‘약 1%의 가능성이 있다’고 말하는 상황”이라고 설명했다. 또 행사 참석자들에게 길게 발언하지 말라며 “많은 장군이 나를 기다리고 있다. 이란과 관련된 일”이라고도 했다. 군사작전 재개를 시사한 것으로 해석된다. CNN 은 이날 소식통들을 인용해 “트럼프의 인내심이 바닥을 드러내고 있다. 그는 앞선 몇 주보다 더 진지하게 대규모 군사작전 재개를 고려하고 있다”고 전했다. 트럼프는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 중단된 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 재개를 검토하고 있다고 말했다.
미 재무부와 국무부는 이란의 자금줄을 더욱 틀어막으려 하고 있다. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 “이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 느슨한 규제를 적용하는 국가에 위장기업을 설립해 원유 판매 수익을 정권으로 보내고 있다”며 개인 3명과 기업 9곳에 대한 신규 제재를 발표했다. 개인 3명은 이란 국적자이며 제재 기업은 홍콩과 아랍에미리트(UAE)에서 각각 4곳씩, 오만에서 1곳이 지정됐다.
트럼프 행정부는 또 국무부의 ‘정의를 위한 포상금’ 제도를 통해 IRGC의 금융망 붕괴로 이어질 수 있는 정보 제공자에게 최대 1500만 달러(약 223억원)의 포상금을 내걸었다고 CNN이 보도했다.
IRGC와 산하 쿠드스군의 금융 체계는 물론 이들이 민병대와 테러단체에 자금·물자를 제공하는 방법, 이들과 거래하는 금융 기관·위장기업에 대한 정보가 모두 포상금 지급 대상이다.
워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사