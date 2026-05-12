트럼프 “中과 대만 무기 판매 논의”… 레이건 약속한 ‘6대 보장’ 흔들리나
美언론 “어떤 대통령도 안한 양보”
도널드 트럼프 미국 대통령이 대만에 대한 무기 판매를 중국과 논의하겠다고 밝혀 미국 대(對)대만 정책 핵심인 ‘6대 보장’이 위태로워질 수 있다는 지적이 나왔다. ‘6대 보장’은 미국이 로널드 레이건 행정부 때인 1982년 내놓은 정책으로 대만 무기 판매를 중국과 사전에 협의하지 않는다고 명시했다.
12일 로이터와 블룸버그 등에 따르면 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 “13~15일 중국 국빈방문 기간에 시진핑 국가주석과 대만에 대한 무기 판매 문제를 논의할 것”이라고 밝혔다. 이어 “시 주석은 우리가 대만에 무기를 판매하지 않기를 바란다”고 부연했다. 대만을 둘러싼 미·중 간 긴장 고조 가능성에 대해선 “그런 일은 일어나지 않을 것”이라며 “우리는 관계가 좋다. 내가 그런 상황을 원하지 않는다는 걸 시 주석은 잘 알고 있다”고 답했다.
중국은 미국이 지난해 12월 사상 최대인 120억 달러 규모의 대만 무기 판매를 승인하고 최대 140억 달러 규모의 추가 무기 판매를 추진하는 것에 반대하고 있다.
미국 CBS는 트럼프 대통령의 발언에 대해 “역대 어떤 미국 대통령도 하지 않았던 양보이자 레이건 대통령이 1982년 대만에 했던 약속을 위반하는 것”이라고 지적했다. 독일 마셜재단의 아시아 프로그램 책임자인 보니 글레이저도 소셜미디어에 올린 글에서 “트럼프 대통령은 레이건 대통령이 약속했던 6대 보장을 기억해야 한다”고 강조했다.
6대 보장은 미국이 중국과 국교를 정상화한 이후 대만의 안보 불안을 해소하기 위해 내놓은 정책이다. ‘대만 무기 판매에서 종료 시점을 정하지 않고 중국과 사전 협의를 하지 않는다’ ‘대만해협 양안 간의 중재자 역할을 하지 않고 대만관계법을 수정하지 않는다’ ‘대만 주권에 대한 일관된 입장을 바꾸지 않고 중국과의 협상을 대만에 강요하지 않는다’로 구성돼 있다.
대만 상보는 “트럼프 대통령이 시 주석과 대만 무기 판매를 논의하면 이 문제에 대해 중국의 의견을 적극적으로 구하는 첫 미국 대통령이 되고 6대 보장을 위배할 가능성이 크다”고 지적했다.
중국 관영 언론들은 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 미·중 양국의 협력을 강조하며 분위기를 띄우고 있다. 중국공산당 기관지 인민일보는 12일 논평에서 “이번 정상회담을 계기로 양국이 올바른 공존의 길을 모색하고 서로를 성장시키며 공동 번영을 이루고 세계에 혜택을 가져오기를 기대한다”고 밝혔다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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