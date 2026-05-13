위기가구 비극 막는다… ‘생계급여 선제 지급’ 도입

본인 동의 없더라도 공무원이 신청

이 대통령 “시행령으로 추진” 주문

보건복지부 제공

복지 사각지대에 놓인 위기가구 사망 사건이 잇따르자 정부가 본인 신청 없이도 생계급여를 선제적으로 지급하는 제도를 도입하기로 했다. 보건복지부는 12일 국무회의에서 이런 내용의 ‘위기가구 지원을 위한 복지안전매트 강화 방안’을 보고했다.



이번 방안은 지난 3월 울산 울주군 일가족 사망 사건 등을 계기로 마련됐다. 당시 네 자녀를 살해하고 스스로 목숨을 끊은 30대 아버지는 기초생활수급 신청을 거부해 정부의 경제적 지원을 받지 못했다.



정부는 이런 ‘신청주의’의 한계를 극복하고자 국가가 먼저 찾아가는 ‘적극적 복지’로 정책 기조를 전환한다.



먼저 위기가구의 동의가 없더라도 공무원이 급여를 직권신청하는 제도가 현장에서 원활히 작동할 수 있도록 금융재산 조사 요건을 완화하는 한편 담당 공무원 면책 규정도 마련한다. 사회보장급여법 등 관련 법률 개정 전까지는 미성년자와 발달장애인 포함 가구를 대상으로 동의가 없더라도 직권신청으로 기초생활보장 생계급여를 선제적으로 지급한다.



보편급여인 아동수당, 부모급여, 첫만남이용권의 경우 별도의 신청 없이 출생 신고만 하면 급여를 자동 지급할 계획이다. 선별급여인 기초연금, 장애인연금은 수급 탈락자나 다른 선별급여 수급자에 대해 정부가 보유한 정보를 활용해 신청한 것으로 간주하고 자격이 되면 자동 지급한다.







복지 사각지대 발굴 시스템은 더욱 고도화한다. 지금은 전기, 수도 등 3개월 연속 체납 정보를 활용해 위기가구를 발굴하는데 연말쯤부터는 사용량 변화까지 파악해 선제적으로 대응하는 방안을 적용할 계획이다.



위기가구를 발굴해도 지원하지 못하는 상황을 방지하기 위해 긴급복지 제도 대상을 확대한다. 금융재산 선정 기준 상향을 검토하고, 선정 기준에 일부 부합하지 않더라도 필요한 경우 긴급지원심의위원회를 활성화해 지원한다는 방침이다.



정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 정부 방안에 대해 “신청주의 한계를 보완한다는 측면에서 의미가 있지만, 위기가구를 얼마나 정확히 발굴하느냐가 관건”이라고 지적했다. 정부는 인공지능(AI)을 활용해 급여의 적정성 판정 등을 지원한다는 구상이지만 전기·수도 사용량 기준 등 구체적인 부분은 마련되지 않은 상태다.



복지부 관계자는 “사용량 변화 기준은 관계기관과 협의해 마련할 예정”이라며 “AI를 통한 위기가구 발굴의 효율성을 높이는 방안을 지속적으로 모색하고 있다”고 밝혔다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1216 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 복지 사각지대에 놓인 위기가구 사망 사건이 잇따르자 정부가 본인 신청 없이도 생계급여를 선제적으로 지급하는 제도를 도입하기로 했다. 보건복지부는 12일 국무회의에서 이런 내용의 ‘위기가구 지원을 위한 복지안전매트 강화 방안’을 보고했다.이번 방안은 지난 3월 울산 울주군 일가족 사망 사건 등을 계기로 마련됐다. 당시 네 자녀를 살해하고 스스로 목숨을 끊은 30대 아버지는 기초생활수급 신청을 거부해 정부의 경제적 지원을 받지 못했다.정부는 이런 ‘신청주의’의 한계를 극복하고자 국가가 먼저 찾아가는 ‘적극적 복지’로 정책 기조를 전환한다.먼저 위기가구의 동의가 없더라도 공무원이 급여를 직권신청하는 제도가 현장에서 원활히 작동할 수 있도록 금융재산 조사 요건을 완화하는 한편 담당 공무원 면책 규정도 마련한다. 사회보장급여법 등 관련 법률 개정 전까지는 미성년자와 발달장애인 포함 가구를 대상으로 동의가 없더라도 직권신청으로 기초생활보장 생계급여를 선제적으로 지급한다.보편급여인 아동수당, 부모급여, 첫만남이용권의 경우 별도의 신청 없이 출생 신고만 하면 급여를 자동 지급할 계획이다. 선별급여인 기초연금, 장애인연금은 수급 탈락자나 다른 선별급여 수급자에 대해 정부가 보유한 정보를 활용해 신청한 것으로 간주하고 자격이 되면 자동 지급한다.이재명 대통령은 이날 회의에서 “(복지 제도는) 유연하게 대응할 필요가 있다”며 “법률에 반하지 않거나 논쟁거리가 되지 않을만한 사안은 (법)개정 대신 시행령으로 추진하라”고 주문했다.복지 사각지대 발굴 시스템은 더욱 고도화한다. 지금은 전기, 수도 등 3개월 연속 체납 정보를 활용해 위기가구를 발굴하는데 연말쯤부터는 사용량 변화까지 파악해 선제적으로 대응하는 방안을 적용할 계획이다.위기가구를 발굴해도 지원하지 못하는 상황을 방지하기 위해 긴급복지 제도 대상을 확대한다. 금융재산 선정 기준 상향을 검토하고, 선정 기준에 일부 부합하지 않더라도 필요한 경우 긴급지원심의위원회를 활성화해 지원한다는 방침이다.정순둘 이화여대 사회복지학과 교수는 정부 방안에 대해 “신청주의 한계를 보완한다는 측면에서 의미가 있지만, 위기가구를 얼마나 정확히 발굴하느냐가 관건”이라고 지적했다. 정부는 인공지능(AI)을 활용해 급여의 적정성 판정 등을 지원한다는 구상이지만 전기·수도 사용량 기준 등 구체적인 부분은 마련되지 않은 상태다.복지부 관계자는 “사용량 변화 기준은 관계기관과 협의해 마련할 예정”이라며 “AI를 통한 위기가구 발굴의 효율성을 높이는 방안을 지속적으로 모색하고 있다”고 밝혔다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지