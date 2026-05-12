張·韓 대리전 속 1+1=2 아니다… 내전에 갇힌 朴·韓 단일화

박민식·한동훈 단일화 왜 힘드나

보수 차기 헤게모니 둘러싼 전장

與후보 놔두고 서로 날선 칼끝

인위적 단일화 되레 역효과 우려

막상막하 초접전 지지율도 발목

국민의힘 박민식와 무소속 한동훈. 연합뉴스

‘3자 구도는 필패’라는 야권의 우려에도 부산 북갑 국회의원 보궐선거 보수 단일화가 난항을 겪고 있다. ‘한동훈 대 장동혁’의 대결 구도, ‘1+1’이 2가 되지 못하는 지지층 분화, 내심 3자 구도 승리를 노려볼 만한 지지율 경합세가 단일화를 어렵게 만드는 요인으로 거론된다.



당 안팎에선 북갑 선거를 보수의 차기 헤게모니를 둘러싼 전장으로 본다. 한동훈 무소속 후보는 국민의힘 당권파 청산을 통한 보수 재건을 출마 명분으로 내걸었다. 최근 SBS라디오에선 “박민식을 찍는 건 장동혁을 찍는 것이다. 장동혁의 당권이 연장되고, 보수 재건은 불가능해진다”고 말했다. 경쟁자는 박민식 국민의힘 후보지만 칼끝은 장동혁 국민의힘 대표를 향해 있다.



지도부도 한 후보 당선만큼은 막겠다는 입장에 가깝다. 장 대표는 박 후보 캠프 개소식에서 한 후보를 향해 “갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람”이라고 규정했다. 부산 지역의 한 중진 의원은 12일 통화에서 “단일화의 키는 결국 한 후보를 제명했던 장 대표가 쥐고 있는 것”이라며 “결국 보수 분열로 여권에 한 석을 갖다 바치는 결과를 낳을 것”이라고 말했다.



차기 보수 헤게모니 전장으로 구도가 변하면서 단일화 시 되레 각자 지지기반만 떨어져 나갈 수 있다는 분석도 나온다. 지도부 관계자는 “북구에도 한동훈만큼은 절대 안 된다는 강성층이 있다. 한 후보로 단일화가 된다면 투표를 포기하거나 아예 더불어민주당을 찍을 수도 있다”며 “1+1이 되기는 어려울 것”이라고 설명했다. 표 이탈 걱정은 한 후보 측도 마찬가지다. 캠프 관계자는 “박 후보와 단일화를 하면 보수 재건에 기대를 걸었던 중도·중도보수 유권자층이 떠날 수 있다”고 말했다.



현재까지 보수 후보 지지율이 오차범위 내에서 경합하는 여론조사가 다수라는 점도 난관으로 꼽힌다. 한쪽이 선거비 전액 보전 기준인 득표율 15%를 넘기지 못하면 정치적 타협이나 양보가 가능하겠지만, 지지율이 엇비슷할 경우 두 후보 다 완주를 택할 가능성이 크다. 박동원 폴리컴 대표는 “단일화 논의가 탄력을 받으려면 지지율 격차가 확 벌어져야 한다”며 “누가 됐든 득표가 적은 후보가 3자 구도에 따른 패배 책임을 뒤집어쓸 가능성이 크기 때문”이라고 분석했다.







정우진 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 676 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. ‘3자 구도는 필패’라는 야권의 우려에도 부산 북갑 국회의원 보궐선거 보수 단일화가 난항을 겪고 있다. ‘한동훈 대 장동혁’의 대결 구도, ‘1+1’이 2가 되지 못하는 지지층 분화, 내심 3자 구도 승리를 노려볼 만한 지지율 경합세가 단일화를 어렵게 만드는 요인으로 거론된다.당 안팎에선 북갑 선거를 보수의 차기 헤게모니를 둘러싼 전장으로 본다. 한동훈 무소속 후보는 국민의힘 당권파 청산을 통한 보수 재건을 출마 명분으로 내걸었다. 최근 SBS라디오에선 “박민식을 찍는 건 장동혁을 찍는 것이다. 장동혁의 당권이 연장되고, 보수 재건은 불가능해진다”고 말했다. 경쟁자는 박민식 국민의힘 후보지만 칼끝은 장동혁 국민의힘 대표를 향해 있다.지도부도 한 후보 당선만큼은 막겠다는 입장에 가깝다. 장 대표는 박 후보 캠프 개소식에서 한 후보를 향해 “갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람”이라고 규정했다. 부산 지역의 한 중진 의원은 12일 통화에서 “단일화의 키는 결국 한 후보를 제명했던 장 대표가 쥐고 있는 것”이라며 “결국 보수 분열로 여권에 한 석을 갖다 바치는 결과를 낳을 것”이라고 말했다.차기 보수 헤게모니 전장으로 구도가 변하면서 단일화 시 되레 각자 지지기반만 떨어져 나갈 수 있다는 분석도 나온다. 지도부 관계자는 “북구에도 한동훈만큼은 절대 안 된다는 강성층이 있다. 한 후보로 단일화가 된다면 투표를 포기하거나 아예 더불어민주당을 찍을 수도 있다”며 “1+1이 되기는 어려울 것”이라고 설명했다. 표 이탈 걱정은 한 후보 측도 마찬가지다. 캠프 관계자는 “박 후보와 단일화를 하면 보수 재건에 기대를 걸었던 중도·중도보수 유권자층이 떠날 수 있다”고 말했다.현재까지 보수 후보 지지율이 오차범위 내에서 경합하는 여론조사가 다수라는 점도 난관으로 꼽힌다. 한쪽이 선거비 전액 보전 기준인 득표율 15%를 넘기지 못하면 정치적 타협이나 양보가 가능하겠지만, 지지율이 엇비슷할 경우 두 후보 다 완주를 택할 가능성이 크다. 박동원 폴리컴 대표는 “단일화 논의가 탄력을 받으려면 지지율 격차가 확 벌어져야 한다”며 “누가 됐든 득표가 적은 후보가 3자 구도에 따른 패배 책임을 뒤집어쓸 가능성이 크기 때문”이라고 분석했다.KBS 부산총국이 한국리서치에 의뢰해 지난 8~10일 사흘간 무선 100% 전화면접 방식으로 조사해 전날 발표한 결과에 따르면 3파전에서 한 후보는 30%, 박 후보는 17%, 하정우 민주당 후보는 37%의 지지를 각각 받는 것으로 나타났다(그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조). 보수 후보 간 격차가 오차범위 밖으로 벌어진 조사는 이번이 처음이다. 한 후보 측은 “바닥 민심 추세가 이미 돌아섰다”고 반겼지만 당 지도부는 “추가 결과를 더 봐야 한다”는 신중한 입장이다.정우진 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지