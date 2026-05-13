90세 신구·86세 박근형, 이번엔 ‘베니스의 상인’
신구 ‘공작’·박근형 ‘샤일록’ 역할
전작 연극 ‘고도를… ’ 열풍 일으켜
원로 배우 신구(90)와 박근형(86)이 연극 ‘베니스의 상인’으로 다시 한번 뭉친다. 두 배우는 2023~2025년 연극 ‘고도를 기다리며’에 출연하며 전국적으로 열풍을 일으킨 바 있다.
12일 서울 종로구 놀 서경스퀘어 스콘 1관에서 열린 연극 ‘베니스의 상인’(7월 8일~8월 9일 국립극장 해오름극장) 기자간담회에서 신구는 “(연극을) 하고 싶고, 하는 시간이 즐겁고 보람 있으니까 하는 거다. 나이 드니까 내 몸이 내 뜻대로 안되지만 아직 남은 힘을 동력 삼아 한다”고 말했다. 박근형은 “형님과 4년 가까이 함께 무대에 서고 있다. 아직까지는 주변에서 잘한다는 격려의 말을 많이 들었다”고 전했다.
심부전증으로 심장박동기를 달고 있는 신구는 현재 연극 ‘불란서 금고’에 출연하는 등 무대에 깊은 애정을 드러내고 있다. 박근형 역시 ‘고도를 기다리며’ 이후 ‘고도를 기다리며를 기다리며’ ‘더 드레서’에 잇따라 출연하는 등 노익장을 과시하고 있다.
두 사람은 ‘고도를 기다리며’ 출연료와 공연 수익을 기탁해 젊은 연극인을 지원하는 ‘연극내일기금’을 조성했다. 이 기금을 통해 배우들이 무대에 설 수 있도록 돕는 ‘연극내일프로젝트’가 진행되고 있다. 이번 공연에도 ‘연극내일프로젝트’ 오디션으로 선발된 젊은 배우들이 출연한다. 박근형은 “우리가 받은 사랑을 젊은 연극인들에게 돌려주고 싶었다”고 설명했다.
셰익스피어의 희극 ‘베니스의 상인’에서 박근형은 극을 이끄는 고리대금업자 샤일록으로, 신구는 베니스의 통치자인 공작 역으로 출연한다. 두 배우 모두 전 회차를 원 캐스트로 소화한다. 이승윤, 최수영, 김슬기 등도 함께 출연한다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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