헤그세스 “동맹 함께해주길”… 韓 호르무즈 작전 참여 압박
한·미 국방장관 美펜타곤 회담
국방부 “원론적 수준 논의” 해명
전작권·동맹현대화 등 협력키로
핵잠도 논의… 공동발표선 빠져
피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 11일(현지시간) 열린 한·미 국방장관회담에서 ‘장대한 분노(Epic Fury)’ 작전을 거론하며 “우리의 파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하기를 기대한다”고 밝혔다. 호르무즈 해협 통항 등 이란 전쟁과 관련해 한국의 기여를 요구한 것으로 풀이된다.
헤그세스 장관은 이날 미 국방부 청사(펜타곤)에서 진행된 안규백 국방부 장관과의 회담 모두발언에서 “오늘 회의는 미국에 중대한 시점에 열렸다”고 말했다. 그는 이어 “도널드 트럼프 대통령이 역사적으로 승인한 장대한 분노 작전은 이 행정부가 위협에 맞서고 미국의 이익을 수호하는 데 흔들림 없는 의지를 갖고 있음을 분명히 보여준다”며 “현재의 글로벌 안보 위협 환경에서 우리 동맹의 힘은 그 어느 때보다 중요하며 우리는 동맹국들이 미국과 어깨를 나란히 하며 함께해 주기를 기대한다”고 말했다.
헤그세스 장관은 지난해 11월 한국에서 열린 한·미안보협의회의(SCM)를 언급하면서 한국의 국방비 증액 약속 등을 높이 평가하기도 했다. 그는 “모든 미국 파트너들이 진정한 부담 분담을 실천함으로써 탄력 있는 동맹의 기반을 다지고 지역 적대국을 효과적으로 억제하는 데 필수인 동맹의 부담 분담을 보여주는 것”이라고 말했다.
그간 트럼프 대통령은 한국을 비롯한 동맹국에 호르무즈 해협 통항을 위한 군사작전 참여를 요구해 왔다. 트럼프 대통령은 특히 이날 호르무즈 해협 선박을 빼내는 ‘프로젝트 프리덤’ 재개 가능성을 언급하기도 했다. 그는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “이번에는 해협 통과 선박을 호위하는 수준을 넘어 그 범위를 확대할 것”이라고 밝혔다. 미국은 앞서 호르무즈 해협에서의 안전한 항해를 위한 다국적 연합체 해양자유연합(MFC)을 제안하기도 했다.
이경호 국방부 부대변인은 “두 나라 장관이 이날 회담에서 호르무즈 해협 해상교통로의 안정과 항행의 자유 보장 중요성에 대해 긴밀히 의견을 교환했다”고 전했다. 이 부대변인은 미국이 제안한 MFC 참여 문제에 대해서는 “원론적 수준의 논의가 있었다”고 했다.
국방부는 이날 회담 뒤 발표한 한·미 공동보도문에서 “양국 장관은 긴밀한 소통을 유지하면서 상호 안보 이익의 영역에서 협력을 증진하기로 했다”며 “전시작전통제권 전환, 동맹 현대화 등 주요 동맹 현안에 대해 향후 협력을 강화하기로 했다”고 밝혔다. 그러면서 “양국 장관은 한반도 안보 정세에 대해 논의하고 이번 주 워싱턴에서 개최될 한·미 통합국방협의체(KIDD)회의가 동맹 협력과 양국의 국익 증진에 있어 중요한 역할을 담당하고 있음을 재확인했다”고 설명했다.
공동보도문에 담기진 않았지만 실무협상 가동이 늦어지는 핵추진잠수함 문제도 논의됐다. 이 부대변인은 “핵추진잠수함의 군사적 필요성에 대한 논의가 이루어졌다”며 “(안 장관은) 핵추진잠수함 도입은 양 정상 간에 합의된 사항인 만큼 조속히 가시적 성과를 내는 것이 중요하다는 점을 강조했다”고 설명했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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