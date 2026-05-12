“대변인 10번” 내세우며 “소통하는 도지사 되겠다”
[지금 우리후보는?] 박수현 충남지사 후보
충남 천안 두정동 한 3층 건물의 회의장. 박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 들어섰지만 10평 남짓한 공간을 가득 채운 참석자들의 환호성이나 박수는 없었다. 대신 참석자들은 양손을 들어 손가락을 펼친 채 흔들며 조용히 반가움을 표했다. 소리 대신 손으로 소통하는 농아인협회가 박 후보에 대한 지지를 선언하는 자리였다.
박 후보는 지난 11일 충남 15개 시·군 농아인협회 지지 선언 및 간담회 일정을 소화하기 위해 협회 사무실을 찾았다. “안녕하세요. 박 의사소통입니다.” 수어로 인사한 박 후보는 이어 “이름을 ‘소통’으로 지어주셨듯 저는 대변인을 10번 정도 했다. 말을 잘한다는 것이 얼마나 소중한지 알고 있다. 여러분과 소통을 잘하되 여러분이 필요한 말을 잘할 수 있는 도지사가 되도록 진심으로 노력하겠다”고 말했다. ‘박 의사소통’은 협회가 지어준 얼굴 이름(수어명)이다.
선천성 발달장애가 있던 박 후보 아들은 1살 때 세상을 떠났다. 올해 28세인 딸도 발달장애와 자폐를 겪고 있다. 박 후보는 이어진 한국장애인복지시설협회 간담회에서도 직통 번호가 적힌 명함을 건네며 “장애인 가족으로서 여러분의 고충을 잘 안다고 생각했지만 교만이었다. 여러분 입장에서 행정을 펼치는 ‘소통하는 도지사’가 되겠다”고 말했다.
박 후보의 소통 행보는 재래시장에서도 이어졌다. 천안 병천시장을 찾은 박 후보는 눈에 잘 띄지 않는 뻥튀기 차 안의 도민까지 찾아가 “열심히 하겠다”며 일일이 손을 맞잡고 인사를 건넸다. 앉아 있는 상인에게는 무릎을 굽혀 눈높이를 맞췄고, 노점에서 식사 중인 도민에게는 막걸리를 직접 따라주기도 했다. 한 도민은 “(선거) 운동을 뭣 하러 혀”라며 박 후보를 맞았다. 캠프 관계자는 “충남 사람이 저렇게 말하는 건 엄청 반가워한다는 뜻”이라며 놀라워했다.
지역 민심은 ‘잘해 달라’는 기대와 ‘지켜보겠다’는 심리가 교차했다. 유세 중이던 박 후보에게 시루떡 한 판을 건넨 정모(64)씨는 “충남 숙원사업인 서부내륙철도 등 지역경제를 살릴 정책이 산적해 있다. 잘해주길 기대한다”고 말했다. 한 노점상에서 점심을 먹던 남기중(61)씨는 박 후보가 자리를 뜬 뒤 국민일보에 “충남 임도는 전수조사를 통한 정비가 필요하다. 소방차가 올라가지 못하는 곳도 있다”며 “심각한 문제인데 충남도가 12년 내내 해결하지 못했다. 박 후보가 잘할 수 있을지 지켜보겠다”고 했다.
박 후보는 ‘사람 지향’ 공약을 강조했다. 그는 1호 공약인 ‘인공지능(AI) 기본사회수도 충남’에 대해 “다른 민주당 광역단체장 후보의 AI 공약이 주로 산업혁신에 방점이 찍혔다면 충남은 산업혁신뿐 아니라 AI가 전기·수도·가스처럼 공공 인프라로 작동해 삶의 기본권을 보장하는 데 초점을 두겠다”고 말했다.
박 후보는 최근 나온 우호적 여론조사에 대해 “도민들께서 AI 시대 격변에 대응할 적임자로 박수현을 생각해주시는 것 같다”며 “이재명정부의 ‘5극 3특’ 국토 균형성장 정책 방향을 국정기획위원회 균형성장특별위원장으로서 직접 설계한 당사자이기 때문”이라고 말했다. 야권이 ‘공소취소용’이라고 지적하는 ‘조작기소 특검법’에 대해서는 “조작기소는 공소취소가 정의일 수 있지만 방법이 특검이어야만 하는 것은 아니다”고 말했다.
천안=한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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