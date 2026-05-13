김용범 “AI 초과세수 활용 국민배당금 제안”
金 “AI 호황 과실 국민에 환원돼야”
글 알려진 후 코스피 장중 5% 급락
靑 “내부 논의·검토 무관한 개인 의견”
김용범(사진) 청와대 정책실장이 인공지능(AI) 산업 호황으로 인한 초과세수를 국민에게 환원해야 한다며 ‘국민배당금제’를 제안했다. 직후 외국인 매도세로 삼성전자·SK하이닉스 주가가 급락하며 지수를 끌어내렸다.
김 실장은 지난 11일 페이스북에 “AI 인프라 시대의 과실은 특정 기업만의 결과가 아니다. 반세기에 걸쳐 국민이 함께 쌓아온 산업 기반 위에서 나왔으므로 과실 일부는 국민에게 구조적으로 환원돼야 한다”며 “그 원칙에 가칭 ‘국민배당금’ 이름을 붙이고자 한다”고 밝혔다. 이어 “AI 인프라 공급망에서의 전략적 위치가 구조적 호황을 만들고, ‘역대급’ 초과세수로 이어진다면 그 돈을 어떻게 쓸 것인가는 선택의 문제가 아니라 설계의 문제”라고 부연했다.
그는 “2021~2022년 반도체 호황기 때 초과세수는 사전 설계 원칙 없이 그때그때 소진이 됐다. 이번 사이클 규모는 그때와 비교가 되지 않을 정도로 클 수 있다”며 “이전과 같은 방식으로 흘려보내는 것은 천재일우의 역사적 기회를 허비하는 일”이라고 지적했다. 그러면서 청년 창업 자산, 농어촌 기본소득, 예술인 지원, 노령연금 강화 등을 사례로 들고 “백가쟁명식 사회적 합의를 통해 정교화해야 할 것”이라고 덧붙였다.
코스피지수는 장 초반 2% 넘게 급등하며 7999.67까지 올랐다. 그러나 김 실장이 글이 보도된 후인 오전 10시쯤 하락 전환돼 장중 5% 넘게 급락했다. 블룸버그통신은 12일 “한국 고위 정책 당국자가 AI산업에서 발생한 세수를 국민에게 환원하는 방안을 언급한 뒤 한국 증시가 큰 변동성을 보였다”고 보도했다.
송언석 국민의힘 원내대표는 “코스피는 김 실장의 느닷없는 ‘국민배당금’ 구상 후 폭락했다. 경악스러운 반시장적 인식에 시장이 즉각 반응한 것”이라며 경질을 촉구했다. 김 실장은 언론에 “개별 기업의 초과이익을 활용하겠다는 차원이 아니라 정부의 초과세수를 어떻게 활용할지에 대한 고민”이라고 해명했다. 청와대는 “내부 논의나 검토와 무관한 개인 의견”이라며 긴급 진화에 나섰다.
최승욱 이형민 기자 applesu@kmib.co.kr
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