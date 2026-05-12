李 “국민 속이는 긴축 재정론 함정… 지금 시대는 절약보다 소비가 미덕”

李 “국민 속이는 긴축 재정론 함정… 지금 시대는 절약보다 소비가 미덕”
비상경제회의서 지원금 비판 일축
불법 추심 행위 철저한 단속도 지시
이재명 대통령은 “국민 눈을 속이는 포퓰리즘적인 긴축재정론의 함정에 빠져선 안 된다”고 밝혔다. 고유가 피해지원금 등 정부의 직접 재정 지출에 대한 비판을 일축하고 확장적 재정 기조 유지 필요성을 강조한 것이다.
이 대통령은 12일 청와대에서 진행된 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “한때 절약이 미덕일 때가 있었지만 지금은 소비가 미덕인 시대”라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “지난해 지급된 민생회복 소비쿠폰이 지역 소상공인 매출을 소비쿠폰 100만원당 추가로 43만원가량 늘리는 효과를 거뒀다”며 “적시에 이뤄진 과감한 재정 투입이 내수를 진작하고 경제 전반에 활력을 불어넣는다는 점이 일관되게 입증되고 있다”고 주장했다. 이어 “객관적 사실에도 불구하고 마치 돌림노래처럼 긴축을 강요하는 목소리가 사회 일각에 존재한다”며 “민생 고통을 수수방관하라는 무책임한 목소리”라고 비판했다.
이 대통령은 “우리나라의 실질적 채무를 따져보면 10% 정도로, 다른 어느 나라보다 국가채무 구조가 우량하다”며 “적극적 재정을 통해 내수를 활성화하고 경제성장률과 국내총생산(GDP)을 높이면 국가부채 비율은 오히려 떨어진다”고 말했다. 이어 “정부는 적극적 재정 정책을 통해 국민경제 대도약의 발판을 닦는 데 역량을 집중해야 한다”며 “이런 기조를 바탕으로 하반기 경제성장 전략 수립과 내년도 예산 편성에 임해 달라”고 당부했다. 특히 내년 예산안과 관련해 저효율 사업을 최대한 줄이라고도 지시했다.
이 대통령은 부실채권 처리 회사인 ‘상록수’가 2000년대 초반 카드사태 당시의 연체 채권을 여전히 추심하고 있다는 보도에 대해 “그때 연체된 사람들이 20년 넘도록 이자가 늘어 몇 천만원이 몇 억원이 됐다. 어떻게 살라는 것이냐”고 지적했다. 그러면서 “본질이 돈놀이이니 금융이 원래 좀 잔인하기는 한데, 정도가 있다”며 불법 추심 행위에 대한 철저 단속과 금융기관의 ‘새도약기금’(소액 연체 채권을 정리해주는 정부 정책) 참여 독려를 지시했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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