범진보 강원서 선거 연대 물꼬… 평택을 주목
혁신당 등 3당 우상호 지지 선언
민주당은 추가 연대 회의적 반응
조국혁신당·진보당·기본소득당이 우상호 더불어민주당 강원지사 후보 지지를 선언하며 범진보 선거 연대 물꼬를 텄다. 혁신당과 진보당은 경기 평택을 재선거와 울산시장 선거 추가 연대에 대한 기대감을 드러냈지만 민주당은 회의적인 반응을 보였다.
범진보 4당은 12일 강원도 춘천 우 후보 선거사무소에서 우 후보 지지를 공식 선언했다. 이들은 ‘새로운 강원도 동행위원회’를 출범시켜 인수위원회 참여 등 실무 협의를 진행하기로 합의했다. 우 후보는 “12·3 내란에 맞서 민주주의를 지켜낸 정당들이 강원도의 더 큰 민주주의와 지역 균형 발전을 위해 다시 한번 힘을 모은 뜻깊은 자리”라고 밝혔다. 손솔 진보당 의원은 “연합정치를 실현하는 ‘동행’의 모범을 우 후보가 보여주었다”고 치켜세웠다.
원칙적으로 이번 연대는 강원지사 선거에 국한한다. 민주당 지도부 한 의원은 “강원지사 연대는 평택을 재선거 등 여타 선거와는 전혀 무관하다”고 선을 그었다. 진보당 관계자도 “단일화 논의는 지역별 후보 중심으로 진행한다는 원칙”이라며 “앞으로 민주당 후보·범진보 정책 형태의 연대가 속속 나타날 것”이라고 설명했다. 이어 “강원도는 민주당 외엔 후보가 없어 연대가 수월하게 이뤄졌다”고 덧붙였다.
진보 진영에선 평택을 등 경합지역에서의 추가 연대 기대감도 높아지는 모습이다. 진보당의 한 의원은 “강원 연대가 다른 지역 선거에도 영향이 있길 기대한다”고 말했다. 혁신당의 한 의원도 “특정 지역을 염두에 두고 강원도에서 연대한 것은 아니지만 정당 간 가치가 맞는다면 추가 연대도 가능할 것”이라고 말했다. 그러나 민주당은 중앙당 주도의 단일화는 없다는 원칙을 고수했다. 강준현 수석대변인은 라디오 인터뷰에서 평택을 단일화 가능성에 대해 “후보와 경기도당에서 상황을 지켜보고 예의주시할 것”이라며 “이제 며칠 안 남아 쉽지만은 않을 것”이라고 말했다.
후보 간 신경전은 거세지고 있다. 조국 혁신당 평택을 후보 측은 김용남 민주당 후보가 과거 10·29 이태원참사 집회 구호인 ‘퇴진이 추모다’에 대해 “북한이 정해준 구호”라고 발언한 것을 두고 “윤석열의 내란 실행 배경 인식과 동일하다”고 몰아붙였다. 정치권에선 오는 16일 예정된 조·김 후보의 선거사무소 개소식에 주목하고 있다. 그동안 범진보 연대를 고려해 평택을 방문에 신중을 기해온 정청래 민주당 대표가 김 후보 개소식에 참석해 힘을 실어줄 예정이다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사