주왕산 실종 초등생, 주봉 100m 아래서 숨진 채 발견

부모와 떨어져 산행 나섰다가 ‘사고’

2일간 수색… 험한 산비탈서 찾아

경찰 “발 헛디뎌 추락했을 가능성”

구조대원들이 12일 경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐던 A군이 숨진 채 발견된 현장을 바라보고 있다. 지난 10일 실종 신고된 A군은 이날 나무가 빽빽하게 우거진 주봉 인근에서 발견됐다. 연합뉴스

지난 10일 부모와 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 뒤 홀로 산행에 나섰다가 실종된 초등학교 6학년 A군(11)이 숨진 채 발견됐다.



경찰특공대는 12일 오전 10시16분쯤 주봉 인근 용연폭포 방면 100m 지점에서 A군을 찾았다. 과학수사대 소속 수색견이 처음 발견한 것으로 전해졌다.



수색 당국에 따르면 A군이 발견된 지점은 정상적인 등산로를 따라 걸으면 닿을 수 없는 곳이다. 나무가 빽빽하게 우거진 험한 산비탈이었다.



경찰은 등산로를 벗어난 A군이 산길에서 발을 헛디뎌 추락했을 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰 관계자는 “실족 가능성을 염두에 두고 있다”면서 “몸을 웅크린 상태는 아니었으며 어딘가에서 떨어진 모습으로 보여 사고 가능성이 큰 것으로 추정한다”고 말했다.



주왕산은 해발 720.6ｍ의 국립공원이다. 상의주차장에서 사찰을 지나 기암교까지 이어지는 등산로는 완만해 큰 어려움이 없다. 그러나 정상인 주봉까지 이어지는 길은 폭이 좁고 중간중간 가파르고 미끄러운 곳도 있다.







A군은 부모와 지난 10일 낮 12시쯤 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다. A군은 가족들과 기념촬영을 한 뒤 “조금만 올라갔다 오겠다”며 기암교에서 주봉 방향으로 이동했다. A군의 어머니는 “1시간만 다녀오라”고 했다. 하지만 수 시간이 흐르도록 A군이 돌아오지 않자 부모는 직접 찾아 나서기 시작했다. 아들을 찾을 수 없자 오후 4시10분쯤 주왕산국립공원사무소에 A군의 실종 사실을 알렸다. 가족과 공원사무소 직원들은 오후 5시53분쯤 119에 실종 신고를 했다.



첫날 수색 과정에서는 삼성라이온즈 유니폼 상의를 입고 있던 A군을 주봉 등산로 3분의 1지점에서 봤다는 목격자 진술이 확보됐다. 수색 당국은 이 일대에 헬기 등 장비와 인력을 대거 투입하는 등 전방위적으로 수색에 나섰지만 찾지 못했다. 이후 주민들이 송이 채취 등을 위해 이용하는 샛길까지 샅샅이 뒤졌으나 성과는 나오지 않았다. 야간에는 열화상 장비가 부착된 드론을 투입하기도 했다.



청송=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 10일 부모와 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 뒤 홀로 산행에 나섰다가 실종된 초등학교 6학년 A군(11)이 숨진 채 발견됐다.경찰특공대는 12일 오전 10시16분쯤 주봉 인근 용연폭포 방면 100m 지점에서 A군을 찾았다. 과학수사대 소속 수색견이 처음 발견한 것으로 전해졌다.수색 당국에 따르면 A군이 발견된 지점은 정상적인 등산로를 따라 걸으면 닿을 수 없는 곳이다. 나무가 빽빽하게 우거진 험한 산비탈이었다.경찰은 등산로를 벗어난 A군이 산길에서 발을 헛디뎌 추락했을 가능성에 무게를 두고 있다. 경찰 관계자는 “실족 가능성을 염두에 두고 있다”면서 “몸을 웅크린 상태는 아니었으며 어딘가에서 떨어진 모습으로 보여 사고 가능성이 큰 것으로 추정한다”고 말했다.주왕산은 해발 720.6ｍ의 국립공원이다. 상의주차장에서 사찰을 지나 기암교까지 이어지는 등산로는 완만해 큰 어려움이 없다. 그러나 정상인 주봉까지 이어지는 길은 폭이 좁고 중간중간 가파르고 미끄러운 곳도 있다.야간에는 물론 주간에도 다니기 어려운 탓에 성인도 홀로 산행하다가 사고가 나면 위험할 수 있다. 더욱이 A군이 발견된 지점은 탐방로에서 100ｍ 이상 떨어진 곳으로 나무와 풀이 우거져 대체로 등산객들은 가지 않는 곳으로 알려졌다. 수색 당국은 많은 인원과 장비를 동원했지만 A군이 이곳에 있을 것이라고 쉽게 예상하지 못했다.A군은 부모와 지난 10일 낮 12시쯤 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다. A군은 가족들과 기념촬영을 한 뒤 “조금만 올라갔다 오겠다”며 기암교에서 주봉 방향으로 이동했다. A군의 어머니는 “1시간만 다녀오라”고 했다. 하지만 수 시간이 흐르도록 A군이 돌아오지 않자 부모는 직접 찾아 나서기 시작했다. 아들을 찾을 수 없자 오후 4시10분쯤 주왕산국립공원사무소에 A군의 실종 사실을 알렸다. 가족과 공원사무소 직원들은 오후 5시53분쯤 119에 실종 신고를 했다.첫날 수색 과정에서는 삼성라이온즈 유니폼 상의를 입고 있던 A군을 주봉 등산로 3분의 1지점에서 봤다는 목격자 진술이 확보됐다. 수색 당국은 이 일대에 헬기 등 장비와 인력을 대거 투입하는 등 전방위적으로 수색에 나섰지만 찾지 못했다. 이후 주민들이 송이 채취 등을 위해 이용하는 샛길까지 샅샅이 뒤졌으나 성과는 나오지 않았다. 야간에는 열화상 장비가 부착된 드론을 투입하기도 했다.청송=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지