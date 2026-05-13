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대상 “동남아 매출 1조원 목표”

입력:2026-05-13 00:25
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2030년까지… 유통시스템 최적화
김·김치 등 앞세워 현지 공략

베트남 현지 유통채널 내 대상의 글로벌 브랜드 ‘오푸드’ 제품이 진열돼 있다. 대상그룹 제공

대상이 2030년까지 동남아 매출 1조원 시대를 열겠다는 포부를 밝혔다.

12일 대상에 따르면 지난해 동남아 법인 합산 매출은 2021년보다 약 29% 증가한 약 7900억원이다. 여기에 현지 유통 시스템을 최적화하고 판매 제품군을 다각화해 동남아를 글로벌 시장 진출의 핵심 전략 거점으로 육성한다는 방침이다.

대상은 현재 인도네시아에서 현지 브랜드 마마수카를 앞세워 김과 소스, 간편식 등 200여개 제품을 운영하고 있다. 특히 김은 현지 시장 점유율 1위를 기록하고 있다.


베트남에서는 현지 유통업체 윈커머스와 협업해 유통망을 확대하고 있다. 지난해에는 베트남 하이즈엉·흥옌 공장에 총 300억원을 투자해 생산 역량을 확대했다.

태국에서는 베트남·인도네시아 법인과 연계한 제품 공급을 확대하고 있다. 이 지역에서는 김과 떡볶이 떡을 중심으로 매출을 확대하는 한편, 현지 유통 파트너와의 협업을 강화해 시장 공략을 본격화하고 있다.

오는 26일에는 태국에서 열리는 ‘타이펙스-아누가(THAIFEX-Anuga Asia)’ 박람회에 참가해 김치, 김보리, 핫라바 소스, 컵떡볶이 등 현지에서 검증된 제품을 선보일 예정이다.


이택현 기자 alley@kmib.co.kr

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