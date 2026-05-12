트럼프, 이란전 보도에 “반역” 격노… 법무 대행, 기자 소환 약속
WSJ “트럼프 불만 후 수사 확대”
NYT ‘상황실 폭로’ 기사에 발끈
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란전쟁 관련 언론 보도를 ‘반역’으로 규정하고 법무부에 수사 착수를 지시한 것으로 전해졌다.
월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) 트럼프가 이란전쟁 관련 기사에 격노하며 토드 블랜치 법무장관 대행에게 사적으로 불만을 제기했고, 이후 법무부가 공격적인 수사 확대에 나섰다고 보도했다. 블랜치 대행은 트럼프가 문제 삼은 기사를 작성한 기자들을 상대로 소환장을 발부하겠다고 약속한 것으로 알려졌다.
복수의 행정부 관계자에 따르면 트럼프는 국가안보를 위협한다고 판단한 기사들을 모아 블랜치 대행에게 전달했다. 일부 기사에는 ‘반역’이라고 적힌 메모지가 붙어 있었다고 한다.
특히 트럼프는 전쟁 결정 당시 백악관 상황실 회의 내용을 상세히 보도한 4월 7일자 뉴욕타임스(NYT) 기사에 크게 분노한 것으로 전해졌다. 해당 기사에는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 전쟁 계획을 설득하는 과정과 이란 정권교체 가능성에 대해 미 정보당국이 회의적인 평가를 내렸다는 내용 등이 담겼다.
트럼프는 지난달 이란에서 피격된 F-15 전투기에 탑승했던 무기체계 장교 구출 작전 관련 보도도 문제 삼은 것으로 알려졌다. 그는 당시 해당 보도와 관련해 “구조작전을 처음 보도한 기자는 감옥에 가게 될 것”이라고 경고했다.
전쟁 발발 전 댄 케인 합참의장 등 국방부 참모진이 장기 군사작전의 위험성을 경고했다는 내용의 2월 23일자 WSJ 기사 역시 수사 대상에 포함됐다고 WSJ는 밝혔다. WSJ는 성명을 통해 “정부의 소환장은 헌법이 보장한 취재 활동에 대한 공격”이라며 강경 대응을 예고했다.
미 법무부는 역사적으로 헌법이 보장한 언론 자유를 이유로 기자와 언론사를 상대로 한 소환장 발부를 엄격히 제한해 왔다. 그러나 트럼프 행정부 들어 기존 언론 보호 지침이 폐기되는 등 기밀 유출 수사가 한층 강경해지고 있다는 평가가 나온다.
앞서 지난 1월에는 기밀 정보 불법 보관 사건을 보도한 워싱턴포스트(WP) 기자의 자택이 압수수색을 받아 논란이 일기도 했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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