불황에 나홀로 웃는 백화점… “역대 최대 실적”
신세계百 1분기 매출 12% 늘어
롯데쇼핑도 영업이익 70% 폭등
외국인 소비자 공략 성공 주효
주요 백화점들의 올해 1분기 나란히 역대 최대 실적을 기록했다. 고유가와 고환율로 내수 불황이 이어지는 가운데 외국인 소비자 공략에 성공한 것이 주효했다. K컨텐츠의 인기와 원화 약세가 지속하면서 백화점을 찾는 외국인 소비자의 발걸음은 당분간 이어질 전망이다.
신세계는 신세계백화점의 올 1분기 순매출이 7409억원으로 지난해보다 12.4% 늘었다고 12일 공시했다. 영업이익은 1410억원으로 지난해보다 30.7% 늘어 역대 최대 실적을 기록했다. 이에 힘입어 신세계 올 1분기 연결 기준 총매출은 1조8471억원, 영업이익은 1978억원을 기록했다. 지난해보다 각각 10.9%, 49.5% 증가한 수치다.
신세계백화점은 외국인 관광객이 급증한 것을 매출 신장의 이유 중 하나로 보고 있다. 신세계백화점 본점은 외국인 고객 매출은 지난해 대비 140% 신장했다. 백화점 전체로 따져도 이 기간 외국인 매출액이 2배가량 늘었다. 신세계는 이 추세대로라면 올해 백화점 외국인 연 매출이 1조원을 넘어설 것으로 기대했다.
유통업계의 불황이 이어지는 가운데 백화점 업계는 외국인 관광객 증가의 수혜를 보고 있다. K컨텐츠를 매개로 한국을 찾은 관광객이 늘었고, 원화 약세가 지속하며 한국 백화점이 고가 상품의 매력적인 구매처로 떠올랐기 때문이다.
롯데백화점도 외국인 관광객 매출 증가의 효과를 체감했다. 롯데쇼핑은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 2529억원으로 지난해 동기보다 70.6% 증가해 시장 컨센서스(약 2100억원)을 크게 웃돈 것으로 잠정 집계됐다고 지난 11일 공시했다.
특히 백화점 영업이익은 1912억원으로 전년 대비 47.1% 증가했고, 매출도 8.2% 신장한 8723억원을 기록했다. 이는 1분기 기준 역대 최대 규모였다. 롯데쇼핑은 본점과 잠실점 등 대형 점포의 집객력이 향상된 것과 더불어 외국인 매출이 92% 급증했다. 특히 본점은 외국인 매출이 지난해보다 2배 이상 늘면서, 외국인 매출 비중이 23%까지 늘었다.
롯데백화점의 외국인 관광객 공략은 당분간 강화될 것으로 보인다. 롯데백화점은 다가오는 2분기에 ‘키네틱 그라운드’와 같은 K-콘텐츠 기반 상품기획(MD)과 마케팅을 특화해 외국인 매출을 지속 확보해나간다는 계획이다.
현대백화점도 올해 1분기 백화점 부문 매출이 6325억원으로 전년 동기 대비 7.4% 늘어 1분기 기준 역대 최대 규모를 기록했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 1358억원으로 39.7% 증가했다. 영업이익 증가 폭은 지난해 3분기(183억원), 4분기(237억원)에 이어 올해 1분기(385억원)까지 확대되며 가파른 상승세를 이어갔다. 현대백화점도 외국인 고객 유치를 위해 꾸준히 노력하고 있다. 최근에는 인천공항에서 더현대 서울을 거쳐 공항으로 돌아가는 ‘K컬처 환승투어’를 업계 최초로 운영했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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