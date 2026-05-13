선관위, 정보공개 과정서 640여명 정보 유출
중앙선거관리위원회가 정보공개청구 답변 과정에서 조국혁신당 당원 641명의 개인정보가 포함된 자료를 청구인에게 제공한 것으로 드러났다. 자료에는 당원들의 주민등록번호와 계좌번호 등이 담겨 있었다.
선관위는 최근 홈페이지에 게시한 사과문에서 “지난달 27일 오전 10시50분쯤 정보공개청구인 4명에게 제공한 2025년도 조국혁신당 중앙당 정기회계보고 자료에 개인정보가 포함된 사실을 인지했다”고 밝혔다. 선관위에 따르면 유출된 개인정보는 당원 641명의 것으로 성명·주민등록번호·휴대전화번호·주소·계좌번호·이메일 주소가 포함됐다.
선관위는 청구인이 제공받은 파일의 손상을 이유로 자료를 재청구하는 과정에서 문제를 발견했다고 설명했다. 선관위는 “PDF 변환 오류로 비공개 처리가 불완전하게 이뤄졌고, 개인정보가 포함된 자료가 제공된 사실을 인지했다”고 밝혔다. 선관위 관계자는 “자료를 받은 청구인 4명을 상대로 개인정보 재유출 여부를 확인해 정보 재유출 없이 자료를 삭제한 것으로 파악했다”고 설명했다.
조국혁신당은 “개인정보 유출 당원에게 발생할 수 있는 모든 2차 피해에 대한 법적·경제적 책임은 선관위가 져야 한다”고 주장했다.
이찬희 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사