303대 1 ‘로또 청약’ 알고 보니… 브로커가 판 짜고 불법 거래
서울 광진구 아파트 청약 수사 결과
최대 303대 1의 경쟁률을 기록한 서울 아파트 청약에서 다자녀가구 특별공급제도를 악용해 분양권을 확보, 이를 불법 거래한 일당이 적발됐다. 이들은 해당 아파트에 붙은 분양권 프리미엄이 예상보다 크게 뛰자 보상 금액을 두고 갈등을 벌이다 덜미를 잡혔다.
서울시 민생사법경찰국(민사국)은 2023년 광진구 한 아파트 청약과 관련해 부정청약 및 불법 전매 등 주택법 위반 혐의로 청약 브로커 A씨 등 일당 5명을 지난 4일 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.
A씨 등은 당첨 확률이 높은 3명의 자녀를 둔 청약통장 소유자 B씨와 공모한 것으로 조사됐다. B씨가 아파트를 당첨받자 일당은 불법 전매를 추진했다. B씨는 같은 업종에 근무하는 지인 C씨를 통해 브로커 A씨를 소개받았다. A씨는 B씨에게 다자녀 특공을 통한 청약, 불법 전매 등을 제안했다. B씨는 A씨에게 자신의 공인인증서와 비밀번호를 넘긴 뒤 1500만원을 받은 것으로 파악됐다.
청약 결과 B씨는 희소성 높은 전용면적 138.52㎡의 54평형(분양가 약 24억원)에 당첨됐다. 그는 청약 점수 75점을 받았다. 무주택기간(15년 이상) 만점, 청약 가입기간에서도 높은 점수를 받았지만, 부양가족수에서 만점을 받은 게 컸다.
이후 B씨는 브로커 A씨를 통해 D씨에게 분양권 관련 서류를 넘겼다. 이 과정에서 A씨로부터 추가로 1800만원을 받았다. D씨는 다시 공범 E씨에게 관련 서류를 넘겼고, 계약금도 대납시키며 전매제한 기간인 1년 내 불법 전매를 추진했다.
이들 혐의는 내부 갈등 탓에 드러났다. 전매 제한이 풀린 뒤 아파트 가격이 급등하면서 수억원대 프리미엄이 형성되자 B씨와 D씨 간 분양권 명의 이전과 추가 보상 문제를 두고 충돌이 벌어진 것이다. 부동산 업계에 따르면 당시 프리미엄만 5억~6억원이 붙었다고 한다. 현재 해당 아파트 시세는 35억~40억원에 달한다.
D씨는 추가 보상을 요구하는 B씨를 사기 혐의로 고소했다. B씨 역시 고소 취하를 유도하기 위해 ‘맞불’ 작전으로 서울시 온라인 민원창구 ‘응답소’에 청약통장 불법 거래 사실을 신고했다. 다만 이후 두 사람은 처벌 가능성 등을 고려해 고소와 신고를 모두 취하했다. 이 과정에서 B씨는 1억원에 가까운 금액을 추가로 받은 것으로 조사됐다.
두 사람 간 갈등은 봉합됐지만 시는 민원 내용을 토대로 약 1년6개월간 이들 뒤를 쫓아 부정 청약과 불법 전매 정황을 파악했다. 현행 주택법상 청약통장 양도·양수나 알선, 분양권 불법 전매 및 알선 행위는 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금 대상이다. 범죄 수익이 큰 경우에는 위반 이익의 최대 3배까지 벌금이 부과될 수 있으며 적발 시 최장 10년간 청약 자격 제한도 받을 수 있다. 변경옥 시 민생사법경찰국장은 “부정 청약과 불법 전매는 물론 모든 부동산 불법행위에 대해 고강도 수사를 계속해 건전한 거래질서를 확립하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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