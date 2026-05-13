LG유플, AI 통화 비서 ‘익시오’ 해외로 진출한다
말레이시아 대형 통신사 출시 계약
홍범식, MS CEO 서밋 참석 예정
LG유플러스가 자체 개발한 인공지능(AI) 통화 서비스 ‘익시오(ixi-O)’가 말레이시아 시장에 진출한다. 국내에서 검증된 LG유플러스의 AI 서비스가 해외로 수출되는 첫 사례로, 홍범식 최고경영자(CEO)가 추진해온 글로벌 AI 사업 전략이 가시적 성과를 내기 시작했다는 평가가 나온다.
LG유플러스는 말레이시아 대표 통신사 맥시스(Maxis)와 익시오 현지 상용 출시를 추진하기로 합의했다고 12일 밝혔다. 모바일 가입자 1000만명을 보유한 맥시스는 최근 AI를 비롯해 클라우드, 사이버 보안 등 첨단 분야에 공격적으로 투자를 하고 있다.
양사는 익시오를 말레이시아 이용 환경에 최적화해 연내 출시할 예정이다. 단순한 애플리케이션 수출 방식에서 벗어나, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델을 채택했다. 온디바이스(내장형) 기반 AI 엔진의 다국어 처리 역량을 활용, 영어는 물론 말레이시아에서 사용되는 영어 표현까지 반영해 현지 고객 통화 환경에 맞춘 AI 경험을 제공한다는 게 회사 측 설명이다. LG유플러스와 맥시스는 익시오 출시를 계기로 AI 기반 스마트홈 서비스에서 기업 간 거래(B2B) 솔루션에 이르기까지 협력 범위를 확대하는 방안도 검토 중이다.
이번 성과는 LG유플러스가 지난 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일월드콩그레서(MWC) 2026에서 선언한 글로벌 진출 전략의 첫 번째 결실이다. 당시 홍 CEO는 “우리 지향점은 통신과 AX 기술의 솔루션화를 주도하는 AI 중심의 소프트웨어 기업이 되는 것”이라며 “통신 인접 영역에서 확보한 기술 경쟁력과 글로벌 파트너십을 통해 세계로 진출하겠다”고 밝혔다.
홍 CEO는 지난 7일 말레이시아 쿠알라룸푸르로 날아가 고 쇼 엥 맥시스 CEO를 만나 익시오 상용화 계획 관련 의견을 주고받았다. 현지를 직접 찾아 AI 서비스 글로벌 확장 전략에 대한 강력한 의지를 보인 것이다. 고 CEO는 익시오를 두고 “고객 가치 측면에서 의미 있는 서비스”라며 “LG유플러스 보안 기술과 현지 언어를 지원하는 온디바이스 AI 기술이 인상적이었다”고 평가했다.
홍 CEO는 13일 미국 워싱턴주 마이크로소프트(MS) 본사에서 열리는 ‘MS CEO 서밋 2026’에 참석해 글로벌 시장 확장을 모색할 계획이다. MS CEO 서밋은 전 세계 주요 기업 경영진과 업계 전문가가 모여 기술 트렌드·사업 전략을 논의하는 비공개 행사다. 홍 CEO는 빌 게이츠 MS 창업자와 사티아 나델라 CEO 등을 만날 것으로 알려졌다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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