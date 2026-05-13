5·18 행방불명자 암매장 추정지 조사 착수
광주 북구 효령동 야산 일대 대상
“계엄군 동선 일치해 가능성 높아”
제46주년 5·18민주화운동 기념일을 앞두고 당시 행방불명된 이들이 암매장됐을 것으로 추정된 장소에 대한 발굴 조사가 시작된다.
광주시와 5·18기념재단은 당시 계엄군과 주민 제보 등을 토대로 5·18 행방불명자 암매장지로 특정된 북구 효령동 산143 일대에서 본격적인 발굴 조사에 13일 착수한다고 12일 밝혔다.
발굴지는 1000㎡ 규모이며 조사 인원은 20여명이다. ‘시굴조사’를 통해 유해 존재 여부를 확인하고, 유해가 확인될 경우 정밀 발굴로 전환해 유해 수습에 들어갈 예정이다.
광주시에 신고된 5·18 당시 행방불명자는 모두 448명으로, 이 중 73명이 행방불명자로 인정됐다. 시는 행방불명자 가족 366명의 유전자를 채취해 전남대 의대 법의학과 교실에 보관 중이다.
5·18기념재단은 지난해 접수된 제보를 바탕으로 6개월 간의 주민 탐문, 계엄군 면담 등 교차 검증을 거쳐 이곳을 암매장지로 특정했다. 효령동 일대는 계엄군으로 투입된 31사단 병력의 주둔지였다. 재단 측은 이 일대가 계엄군 동선과 일치하고, 과거 공동묘지로 사용돼 암매장 가능성이 높다고 판단했다. 재단은 “군용 차량이 수차례 다녀간 뒤 평소 보지 못했던 봉분이 생겼다”는 진술도 확보한 것으로 알려졌다.
5·18 행방불명자를 찾기 위한 노력은 2002년부터 20년 넘게 이어져 왔다. 2008년 효령동 일대 야산에서 발굴조사를 했지만 당시 발견된 유해는 5·18과 무관한 것으로 확인됐다. 2022년 옛 광주교도소 인근 무연고 묘지에서 화순에서 행방불명된 20대 남성의 유해가 발굴되기도 했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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