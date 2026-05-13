장재훈 현대차 부회장, 금탑산업훈장 수상
“불확실성 일상… 기술투자 매진”
장재훈(사진) 현대자동차그룹 부회장이 12일 제23회 자동차의 날 행사에서 금탑산업훈장을 받았다. 이 상은 정부가 국가 산업 발전에 기여한 기업인에게 수여하는 5단계 산업 훈장 중 가장 높은 훈격이다.
대규모 국내 투자와 핵심 기술 확보를 통해 미래 모빌리티 패러다임 전환을 주도한 점이 높은 평가를 받은 것으로 보인다. 장 부회장은 지난해 현대차그룹이 발표한 사상 최대 규모의 125조2000억원의 국내 투자를 이끌었다. 이를 통해 국가 경제 활성화, 국내 연관 산업 고도화, 전후방 산업 동반성장 등을 주도했다. 또 로보틱스, 피지컬 인공지능(AI) 등 미래 모빌리티 기술 역량을 강화하고 수소위원회 공동 의장으로서 에너지 패러다임 전환 및 글로벌 수소 리더십 확보에도 기여하고 있다.
장 부회장은 “전동화, AI, 로보틱스 등이 동시에 재편되는 전례 없는 산업 전환 과정에서 현대차그룹이 변화를 주도하며 대한민국 자동차산업의 새로운 도약을 끌어낼 것”이라고 밝혔다. 이어 “불확실성이 일상이 되고 있다”며 “자동차 산업이 계속 경쟁력을 가져갈 수 있도록 상품 경쟁력을 유지하고, 이를 뒷받침할 수 있는 기술투자를 게을리 하지 않겠다”고 강조했다.
이용상 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사