‘술파티 위증’ 이화영 재판서 조작기소 국조 효력 없어
“배심원, 법정 증거로 판단해야”
금감원 문서제출 신청도 부정적
국회 검찰 조작기소 국정조사특위의 결과 보고서가 이화영 전 경기도 평화부지사의 ‘검사실 술파티 위증’ 혐의 재판에서 효력을 발휘하지 못하게 됐다.
수원지법 형사11부(재판장 송병훈) 심리로 12일 열린 이 전 부지사의 위증 및 정치자금법 위반 등 혐의 사건 16차 공판준비기일에서 재판부는 “(변호인이) 국정조사 결과에 대한 사실 조회 신청을 하더라도 이를 받아들이지 않을 것”이라고 밝혔다.
사실 조회는 법원이 재판 과정에서 사실관계를 명확히 규명하기 위해 공공기관, 단체, 또는 개인에게 재판과 관련된 필요한 정보나 자료를 공식적으로 요청해 확인하는 절차다. 사실 조회로 확보된 자료는 재판 증거로 활용될 수 있다.
재판부는 “국민참여재판은 법정에서 제시되는 증거로 배심원이 판단하는 절차”라며 “국정조사에서 (이 사건과 관련된) 증인들이 나와 진술한 게 있더라도 배심원이 법정에서 제시되는 직접 증거를 가지고 판단하는 게 적절하다고 보인다”고 설명했다.
재판부는 “수원지검 의뢰로 쌍방울 주가조작 조사 보고서를 만들었는데 검찰이 이를 가져가지 않았다”는 금감원장 발언과 관련해 금감원에 대한 문서제출명령을 신청하겠다는 이 전 부지사 측 의견에 부정적인 입장을 밝혔다. 재판부는 “이 부분은 심리하지 않기로 한 부분이라 현재까지는 신청해도 채택하지 않을 것 같다는 입장”이라며 “검토는 하겠다”고 덧붙였다.
재판 생중계 허용 여부는 오는 26일 열리는 공판준비기일에서 결정될 예정이다. 이 전 부지사의 국민참여재판은 6월 8~19일 주말을 제외한 10일간 진행된다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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