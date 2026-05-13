‘빵의 도시’ 강릉 놀러오세요… 22∼25일 관아 일대서 빵 페스타
‘2026 빵 터지는 강릉 빵 페스타’가 오는 22~25일 강원도 강릉시 강릉대도호부관아 일대에서 열린다.
강릉을 대표하는 유명 제과점 50여곳과 숨은 동네 빵집들이 참여해 갓 구운 빵과 커피, 음료 등을 선보인다. 강릉 지역 제빵사들이 자신만의 비법과 특산물을 담아낸 ‘빵 터지는 베이킹쇼’도 운영한다. 체험존에서는 ‘나만의 빵 꾸미기’ ‘과자 콜라주’ 등의 행사도 진행된다.
지역 상권과의 상생을 위해 5만원 이상 결제한 영수증을 인증하면 부스에서 사용할 수 있는 빵 교환권을 선착순 지급하는 이벤트도 마련됐다. 강릉문화재단 관계자는 12일 “다채로운 빵 마켓과 문화 체험은 물론 지역 영수증 이벤트를 통해 강릉 지역 제과업계와 소상공인 모두 웃을 수 있는 계기가 될 수 있게 하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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