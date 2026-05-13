한반도서 본 적 없는 ‘맹그로브’ 목본식물 제주서 첫 발견
베트남 등 난·아열대 사는 식물
열매, 해류 떠다니다 정착한 듯
한반도에서 발견된 적 없는 ‘맹그로브(Mangrove)’ 목본식물이 제주 해안에서 처음 발견됐다. 맹그로브는 해안가에 자라는 식물 무리를 뜻한다.
제주도 세계유산본부와 제주대학교 기초과학연구소는 제주 해안 식물상 조사 과정에서 한반도 미기록속(屬) 목본식물인 ‘갯오동나무’ 1개체를 처음으로 확인했다고 12일 밝혔다. 개체는 종자가 발아해 개화 시기에 이를 정도로 성장한 상태였다. 정착한 지 최소 7년 이상 된 것으로 판단됐다. 열매가 해류를 타고 떠다니다 제주 해안에 정착했을 가능성이 크다.
갯오동나무는 현삼과(玄蔘科)에 속하는 준(準)맹그로브 식물이다. 중국 남동부 해안과 하이난섬, 베트남, 대만 서부, 일본 오키나와·규슈 등 난·아열대 기후대에서 주로 자생한다.
이번 발견은 초본보다 자연 확산 속도가 더딘 목본의 분포 지역이 한반도까지 확장됐다는 점에서 학술적 가치가 큰 것으로 평가된다. 식물을 최초 발견한 제주대 기초과학연구소 문명옥 박사는 “일본 자생지에서는 약 2m 높이의 관목 형태로 자라는데 제주 해안에서는 바닥에서 가지를 많이 치며 자라는 특성을 보인다”며 “일부 잎과 가지가 고사하고 있어 개체 보전이 시급하다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사