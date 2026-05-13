셰플러 vs 매킬로이… 이번엔 누가 웃을까
메이저 PGA 챔피언십서 격돌
세계 남자 골프 ‘원투 펀치’ 스코티 셰플러(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드)가 시즌 두 번째 메이저 챔프 자리를 놓고 격돌한다. 오는 14일(현지시간)부터 나흘간 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 아로니밍크GC(파70)에서 열리는 PGA챔피언십에서다.
셰플러는 지난해 이 대회에서 2위 그룹의 추격을 5타 차로 따돌린 압도적 우승을 차지한 바 있다. 기세를 몰아 디오픈 챔피언십 우승까지 가져갔다. 셰플러는 올 시즌에는 1월 아메리칸 익스프레스가 유일한 우승이다. 매킬로이는 4월 시즌 첫 메이저 대회 마스터스 토너먼트에서 2연패에 성공했다.
나란히 1승씩을 거두고 있지만 내용면에서는 셰플러가 매킬로이보다 우위다. 셰플러는 마스터스와 RBC 헤리티지, 캐딜락 챔피언십까지 3연속 준우승을 기록했다. 올 시즌 8개 대회에 출전해 거둔 6차례 ‘톱10’이 모두 4위 이내다. 현재 페덱스컵 랭킹은 2위다.
반면 매킬로이는 올 시즌 6차례 출전에 ‘톱10’이 두 번뿐이다. 제5의 메이저 대회인 플레이어스 챔피언십에서는 명성에 걸맞지 않은 공동 46위의 성적표를 받기도 했다. 페덱스컵 순위는 10위다.
이런 점을 감안해 셰플러는 이번 대회 우승 후보 0순위로 지목되고 있다. 현지 베팅 시장 분석에 따르면 셰플러의 우승 확률은 16%, 매킬로이는 8.4%다. 그 뒤를 캐머런 영(미국·6.2%), 욘 람(스페인·5.3%), 잰더 쇼플리(미국·5.1%) 순으로 잇고 있다. LIV골프의 간판이자 2024년과 2025년 이 대회 준우승자인 브라이슨 디섐보(미국)도 강력한 우승 후보 중 한 명이다. LIV골프에서 활동하다 올해 PGA투어로 돌아온 ‘메이저의 사나이’ 브룩스 켑카(미국)는 대회 4번째 우승에 도전한다. 그는 2018년과 2019년, 2023년 대회에서 우승했다.
한국 선수는 임성재와 김시우, 그리고 양용은이 역대 우승자 자격으로 출전한다. 양용은은 2009년 대회에서 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)를 꺾고 아시아 출신 최초로 메이저 챔프에 등극했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사