[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 리플렉팅 풀 리모델링으로 본 트럼프식 일방주의

지난 10일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 내셔널몰에서 리플렉팅 풀 리모델링을 위한 도색 작업이 진행 중이다. 임성수 특파원

킹 목사 연설 등 수많은 역사 속 배경

여론 수렴·정당 절차 없이 졸속 진행

녹조 대책이라며 바닥에 푸른 도색

NYT “수도를 자신의 제국처럼 여겨”



도널드 트럼프 미 대통령이 지난 2일 트루스소셜에 올린 인공지능(AI) 합성 이미지. 트럼프 대통령을 비롯해 J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 더그 버검 내무장관이 리플렉팅 풀에 떠 있는 모습을 가상 이미지로 만들었다. 트루스소셜 캡처