젊은 전형필이 일본인들에 맞서며 지켜낸 우리 보물들
간송미술관 봄 전시 ‘문화보국’
일제 강점기 경성(서울)에도 크리스티 같은 미술품 경매회사가 있었다. 1922년 일본인 골동 상인들이 주축이 돼 남산 언덕바지 2층 양옥 건물에 문을 연 경성미술구락부다. 경매가 열리는 날이면 전국 각지에서 모여든 일본인들로 북적거렸다. 해방 전까지 260여회 경매가 열렸다. 낙찰 총액은 1935년 12만5000엔에서 1941년 37만5000엔으로 세 배나 뛰었다. 그만큼 골동품과 서화 등 문화유산의 국외 유출을 가속화시킨 창구이기도 했다.
문화유산 지킴이 간송 전형필(1906∼1962)이 사재를 털어 일본인 손에 떨어질 운명의 청자와 백자, 서화를 수집한 주요 통로 중 하나가 바로 이 경성미술구락부였다. 가장 극적인 사건은 1936년 일본인 수장가들과 숨 막히는 경합 끝에 ‘백자청화철채동채초충난국문병’(국보)을 낙찰받은 사건이었다. 낙찰가는 1만4580원. 경성미술구락부 사상 최고가로 당시 기와집 15채 값이었다. 30세 간송이 미술시장을 장악한 일본인들에게 도전하며 이룬 쾌거였다. 당시 경성일보 등 언론도 흥분된 어조로 이 낙찰 사례를 보도했다.
간송은 앞서 1930년 흥선대원군 이하응의 ‘석파묵란첩’을 시작으로 경성미술구락부 경매에 참여했다. 추사 김정희와 그의 학맥에 속한 문인의 서화는 그가 집중적으로 수집한 품목 중 하나였다. 백미는 추사가 제자 침계(梣溪) 윤정현의 호를 써준 편액이다. 제자의 부탁을 받고 예서체로 쓰고자 했지만 중국 고대 한나라 비석에 ‘침(梣)’자가 없기에 30년간 고민하던 추사는 해서·예서를 합한 서체로 써 줬다고 한다. 그 추사 글씨 ‘침계’는 현재 보물로 지정돼 있다.
구한말 천재 화가 장승업의 ‘팔준도’, 조선 후기 문인화가 심사정과 강세황의 합작 ‘표현연화첩’ 등 조선시대 서화사에 이름을 남긴 이들의 글씨와 그림 등 경성미술구락부를 통해서 간송이 구입한 유물 64점을 볼 수 있는 전시가 한창이다. 서울 성북구 간송미술관이 봄 특별전시로 마련한 ‘문화보국: 신념으로 지켜낸 우리의 얼’에서다. 간송은 수집한 문화유산을 보존하기 위해 최초의 사립미술관 보화각(현 간송미술관)을 1938년에 지었다. 안타깝게도 한국전쟁 중 보화각 소장품 일부가 유실됐다. 간송은 대한고미술협회 ‘교환회’를 통해 흩어진 유물을 다시 찾는 노력을 기울였다. 전시는 경매라는 창구를 통해 간송 컬렉션을 들여다보는 흥미로운 시도다. 6월 14일까지.
손영옥 미술전문기자
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