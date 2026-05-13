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젊은 전형필이 일본인들에 맞서며 지켜낸 우리 보물들

입력:2026-05-13 00:10
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간송미술관 봄 전시 ‘문화보국’

백자청화철채동채초충난국문병. 간송미술관 제공

일제 강점기 경성(서울)에도 크리스티 같은 미술품 경매회사가 있었다. 1922년 일본인 골동 상인들이 주축이 돼 남산 언덕바지 2층 양옥 건물에 문을 연 경성미술구락부다. 경매가 열리는 날이면 전국 각지에서 모여든 일본인들로 북적거렸다. 해방 전까지 260여회 경매가 열렸다. 낙찰 총액은 1935년 12만5000엔에서 1941년 37만5000엔으로 세 배나 뛰었다. 그만큼 골동품과 서화 등 문화유산의 국외 유출을 가속화시킨 창구이기도 했다.

문화유산 지킴이 간송 전형필(1906∼1962)이 사재를 털어 일본인 손에 떨어질 운명의 청자와 백자, 서화를 수집한 주요 통로 중 하나가 바로 이 경성미술구락부였다. 가장 극적인 사건은 1936년 일본인 수장가들과 숨 막히는 경합 끝에 ‘백자청화철채동채초충난국문병’(국보)을 낙찰받은 사건이었다. 낙찰가는 1만4580원. 경성미술구락부 사상 최고가로 당시 기와집 15채 값이었다. 30세 간송이 미술시장을 장악한 일본인들에게 도전하며 이룬 쾌거였다. 당시 경성일보 등 언론도 흥분된 어조로 이 낙찰 사례를 보도했다.

1936년 경성미술구락부 경매에서 간송이 ‘백자청화철채동채초충난국문병’을 낙찰받았다는 소식을 전한 당시 경성일보 기사.

간송은 앞서 1930년 흥선대원군 이하응의 ‘석파묵란첩’을 시작으로 경성미술구락부 경매에 참여했다. 추사 김정희와 그의 학맥에 속한 문인의 서화는 그가 집중적으로 수집한 품목 중 하나였다. 백미는 추사가 제자 침계(梣溪) 윤정현의 호를 써준 편액이다. 제자의 부탁을 받고 예서체로 쓰고자 했지만 중국 고대 한나라 비석에 ‘침(梣)’자가 없기에 30년간 고민하던 추사는 해서·예서를 합한 서체로 써 줬다고 한다. 그 추사 글씨 ‘침계’는 현재 보물로 지정돼 있다.


구한말 천재 화가 장승업의 ‘팔준도’, 조선 후기 문인화가 심사정과 강세황의 합작 ‘표현연화첩’ 등 조선시대 서화사에 이름을 남긴 이들의 글씨와 그림 등 경성미술구락부를 통해서 간송이 구입한 유물 64점을 볼 수 있는 전시가 한창이다. 서울 성북구 간송미술관이 봄 특별전시로 마련한 ‘문화보국: 신념으로 지켜낸 우리의 얼’에서다. 간송은 수집한 문화유산을 보존하기 위해 최초의 사립미술관 보화각(현 간송미술관)을 1938년에 지었다. 안타깝게도 한국전쟁 중 보화각 소장품 일부가 유실됐다. 간송은 대한고미술협회 ‘교환회’를 통해 흩어진 유물을 다시 찾는 노력을 기울였다. 전시는 경매라는 창구를 통해 간송 컬렉션을 들여다보는 흥미로운 시도다. 6월 14일까지.

손영옥 미술전문기자

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