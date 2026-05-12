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[포토] 드론으로 촬영 ‘백두산 지층’

입력:2026-05-12 00:02
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북한 조선관광이 홈페이지를 통해 11일 공개한 드론으로 촬영된 백두산 지층의 모습. 공개된 영상에는 백두산 천지를 둘러싼 암벽 지층과 솟아오른 암봉의 장관이 담겼다. 연합뉴스

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