시사 전체기사 [포토] 드론으로 촬영 ‘백두산 지층’ 입력:2026-05-12 00:02 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 북한 조선관광이 홈페이지를 통해 11일 공개한 드론으로 촬영된 백두산 지층의 모습. 공개된 영상에는 백두산 천지를 둘러싼 암벽 지층과 솟아오른 암봉의 장관이 담겼다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘오빠 논란’ 의식?…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌” 2 사람 넘어졌는데 무시한 한동훈?…“괜찮다는 답변 들어” 3 외부공격 확인에 난감해진 정부… 호르무즈 역할 확대엔 선긋기 4 “계엄 이후 국힘에 실망” 늘었지만 “與 부동산 폭주” 우려 여전 5 ‘노무현의 운전기사’ 최영씨 별세…향년 62세 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 노사 12일 ‘최종 담판’… 성과급 상한 폐지 평행선 2 8거래일 만에 1000조 ↑… JP모건 “삼전닉스 보유국 만스피 간다” 3 [단독] 이사회도 건너뛰고… 4대 금융, 너도나도 “전북 가겠다” 4 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 5 거래절벽 막으려… 비거주 1주택 매매 실거주 유예 검토 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “챗GPT가 노동법 위반이래요”… 노동위 사건 접수 47% 급증 2 “사진 200장 중 우리 애는 5장뿐” 520만 조회된 초등교사의 절규 3 ‘자존감 9점’ 초6 주원이의 위험 신호… 모두가 놓쳤다 4 [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” 5 할머니 쓰러지자 달려간 장병…“부대 교육 덕분” [아살세] 해당분야별 기사 더보기 1 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 2 [속보] 트럼프 “이란 답변 방금 읽어… 완전히 용납 불가” 3 부유층 몰려오자 중산층 엑소더스… 플로리다 역설 4 “트럼프, 이란 해법 얻으려 대만 문제 양보할 수도” 속 타는 대만 5 이란 “美 종전안 일방적…경제·해상 봉쇄 중단이 먼저” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘살인의 추억’과 다르다…이춘재사건 다룬 ‘허수아비’ 흥행 이유 2 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 3 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 4 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 5 유미와 5년 동행 마치며 울컥…이상엽 감독 “팬들 덕에 숙제 끝냈습니다” 해당분야별 기사 더보기 1 신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요” 2 “키오스크 확산 속 디지털 소외 과제…접근성은 기본” 3 “의료 AI가 인간 돕는 도구로 작용하도록 나침반 마련” 4 약물과민에 응급실 갔지만… 원인 찾으려는 환자 12.8% 그쳐 5 제니, 2년간 238억 벌어…1인 기획사 고공행진 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 최종 담판 돌입한 삼성전자 노사… 성과급 상한 폐지 평행선 ‘자존감 9점’ 초6 주원이의 위험 신호… 학교는 놓쳤다 8거래일 만에 1000조 ↑… JP모건 “삼전닉스 보유국 만스피 간다” 경찰, 삼성전자 노조 ‘블랙리스트’ 의혹 강제수사 착수 유의동 ‘조국 월세 2개월’ 논란에 “뿌리내린다더니”…曺 “1년 계약” 반박 국민 70%에 ‘고유가 지원금’…18일부터 최대 25만원 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 박나래 이달중 3차 경찰 조사… 갑질·불법 시술 의혹 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요