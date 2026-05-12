대법, 중대재해법 양형기준 신설한다
대법원이 들쭉날쭉한 형량으로 논란을 빚었던 중대재해처벌법 위반 범죄에 대한 양형기준을 마련하는 작업에 착수했다.
대법원 양형위원회(위원장 이동원)는 11일 제145차 전체회의를 열고 과실치사상·산업안전보건범죄군 양형기준에 ‘중대재해범죄’를 추가하는 내용의 양형기준 수정안을 심의했다. 추가된 중대재해범죄 하부에는 중대산업재해치상과 중대산업재해치사의 2개 소유형을 설정키로 했다. 대법원 관계자는 “향후 회의에서 형량범위와 양형인자를 논의할 예정”이라고 말했다.
앞서 수원고법 형사1부(부장판사 신현일)는 지난달 22일 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 박순관 아리셀 대표 항소심에서 1심 징역 15년을 징역 4년으로 감형해 양형을 두고 논란이 일었다. 향후 구체적 양형기준이 설정되면 이런 양형 편차도 줄어들 전망이다.
양형위는 응급의료·구조·구급 범죄 양형기준도 만들기로 했다. 응급의료종사자 폭행, 소방대 화재진압·인명구조·구급활동 방해 등 범죄가 대상이다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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