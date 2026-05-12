주왕산 초등생 실종 이틀째… 야간 수색 진행
경찰 등 80여명·드론 5대 투입
범죄와 연관된 정황은 없어
경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종된 초등학교 6학년 A군(11)에 대한 수색 작업이 11일 밤늦게까지 이어졌다.
대구에 사는 A군은 10일 부모와 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다. 당일 정오쯤 기암교에서 “조금만 산에 올라갔다 오겠다”는 말을 남긴 뒤 돌아오지 않았다. 부모는 오후 5시53분쯤 119에 실종 신고를 했다.
A군은 키가 145㎝가량이며 마른 편이다. 실종 당일 삼성라이온즈 유니폼과 모자를 착용하고 있었으며 휴대전화는 갖고 있지 않았다. 검은 테 안경을 착용했으며 파란색 운동화와 노란색 바람막이를 입은 상태였다. A군 가족은 경찰 등에 “1년 전쯤에도 이곳을 등반했는데 애가 힘들어해 중도 하산한 적 있다”고 진술했다.
경북경찰청과 경북소방본부, 국립공원공단 등은 11일 해가 진 뒤에도 장비와 경찰 등 80여명을 주왕산국립공원에 투입해 야간 수색을 이어갔다. 열화상 카메라가 장착된 드론 5대도 투입했다.
수색대는 부모가 A군을 마지막으로 목격한 기암교에서부터 해발 720.6ｍ의 주봉까지 이어지는 등산로를 중심으로 수색했다. 기암교와 주봉 간 거리는 약 2.3㎞다. 당국은 이날 낮에는 헬기 1대와 드론 2대, 90여명 등을 투입해 A군을 찾아다녔다.
경찰은 국립공원 내 CCTV도 확인했으며 A군 실종이 범죄와 연관된 정황은 현재까지 없는 것으로 추정했다. 소방 당국은 “소방, 의용소방대, 국립공원관리공단 관계자들이 구간별 분산 수색도 하고 있다”고 밝혔다.
청송=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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